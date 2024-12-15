Смертельное ДТП на Львовщине: виновником мог стать 23-летний водитель BMW, который пытался скрыться

Полиция установила предварительную причину аварии, которая произошла сегодня на Львовщине. Виновником ДТП мог стать 23-летний водитель автомобиля BMW, который выехал на встречную полосу.

Смертельное ДТП произошло сегодня утром, в 05:30, на автодороге "Тернополь – Львов – Рава-Русская" возле села Чижиков Львовского района. О причинах ДТП рассказывает 24 Канал со ссылкой на данные полиции Львовской области.

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Участниками аварии стали три транспортных средства. Как следствие, погибли семь человек, еще трое получили травмы.

Предварительная причина аварии

Правоохранители установили, что виновником ДТП мог стать 23-летний водитель автомобиля BMW, который выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автопоездом DAF. В результате удара тягач стал неуправляемым и врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter, в котором находились пассажиры.

"Водитель легковушки оставил транспортное средство и скрылся с места происшествия", – сообщили правоохранители.

В результате ДТП погибли семь человек / Фото Нацполиции

Семеро погибших

От полученных травм погибли семь пассажиров микроавтобуса. Их личности пока уточняются. Еще три человека с различными травмами были госпитализированы: 45-летний водитель грузовика, 39-летний водитель микроавтобуса и его 23-летняя пассажирка.

На месте трагедии работают следователи, которые выясняют все обстоятельства происшествия. Полиция отмечает, что водители должны строго соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать подобных инцидентов.

Детали расследования и обновления информации будут опубликованы в ближайшее время.