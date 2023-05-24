Смертельное ДТП под Одессой: семья влетела в грузовик, оставленный на дороге

Семья двигалась по трассе Одесса – Рени на легковушке и врезалась в фуру, водитель которой хотел помочь другому автомобилисту. К сожалению, есть жертва и травмированные.

За рулем находился 36-летний мужчина. Вместе с ним ехала жена и теща.

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Подробности смертельного ДТП

Авария произошла на трассе Одесса – Рени у поворота на Теплодар. На этом участке дороги водитель грузовика увидел застрявший на обочине автомобиль. Он оставил свою фуру на проезжей части и отправился помогать автовладельцу.

В это время в сторону Одессы ехала семья на легковушке. Эта машина врезалась в грузовик с полуприцепом.

Сколько человек пострадало

Из-за ДТП жена 36-летнего автомобилиста легковушки погибла на месте. А его самого вместе с тещей госпитализировали. Два других водителя не получили никаких травм. Местная полиция поделилась кадрами с места происшествия.



Мятая легковушка / Фото полиции Одесской области



Фура с полуприцепом / Фото полиции Одесской области

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