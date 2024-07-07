Детали относительно жертв аварии, которая произошла возле поселка Верхов, рассказали на брифинге Ровенской ОГА. Известно, что в результате трагедии погибло аж 14 человек.

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В Ровенской области идентифицировали имена погибших в ДТП

Начальник ГУНП в Ровенской области Виктор Шанский рассказал, что в тот день на место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа для выяснения и документирования всех обстоятельств трагедии.

Идентифицировали тела всех погибших. Одну женщины максимально экстренно доставили в больницу. Благодаря неравнодушным гражданам, которые вовремя сообщили все экстренные службы,

– рассказал он.

Временно исполняющий обязанности начальника ГУ ГСЧС в Ровенской области Владимир Захарчук отметил, что спасателям удалось деблокировать тела 7 погибших из автомобиля, других было найдено отдельно.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате ДТП в Ровенской области. Вечная память!

Что известно об аварии в Ровенской области: главное