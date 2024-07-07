Деталі щодо жертв аварії, яка сталася біля селища Верхів, розповіли на брифінгу Рівненської ОДА. Відомо, що внаслідок трагедії загинуло аж 14 осіб.
Дивіться також Загинули майже всі пасажири, серед них – дитина: усе, що відомо про смертельну ДТП на Рівненщині
На Рівненщині ідентифікували імена загиблих у ДТП
Начальник ГУНП в Рівненській області Віктор Шанський розповів, що того дня на місце події відразу прибула слідчо-оперативна група для з'ясування та документування усіх обставин трагедії.
Ідентифікували тіла всіх загиблих. Одну жінки максимально екстрено доставили до лікарні. Завдяки небайдужим громадянам, які вчасно повідомили всі екстрені служби,
– розповів він.
Тимчасовий виконувач обов'язків начальника ГУ ДСНС в Рівненській області Володимир Захарчук зауважив, що рятувальникам вдалося деблокувати тіла 7 загиблих з автомобіля, інших було знайдено окремо.
Що відомо про аварію на Рівненщині: головне
- Нагадаємо, за даними слідства, 6 липня на дорозі "Городище – Рівне Старокостянтинів" поблизу села Верхів, Рівненського району Рівненської області, водій автоцистерни виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з маршруткою "Рівне – Хмельницький".
- Слідчі на місці аварії повідомили, що однією з можливих причин ДТП могло бути старе колесо, яке відвалилося. Правоохоронці виявили на ньому сліди зварювання, що може свідчити про те, що колесо було реставроване.
- Задля перевірки цих версій на даний час вже проведено огляд місця події з залученням фахівців і експертів. Окрім того, призначено 18 експертиз, зокрема, автотехнічні й судово-медичні.
- В аварії загинули 2 водіїв і 12 пасажирів. Усі 14 загиблих ідентифіковані, – це жителі Хмельницької та Рівненської областей віком від 20 до 67 років. Наймолодшій жертві ДТП — хлопчикові лише нещодавно, 4 липня, виповнилося 6 років. Серед загиблих і його батьки.
- Ще одна жінка з Хмельниччини перебуває в Острозькій багатопрофільній лікарні, її стан стабільний. У неї медики діагностували закритий перелом передпліччя, закриту черепно-мозкову травму та забої грудної клітки.