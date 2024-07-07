Деталі щодо жертв аварії, яка сталася біля селища Верхів, розповіли на брифінгу Рівненської ОДА. Відомо, що внаслідок трагедії загинуло аж 14 осіб.

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На Рівненщині ідентифікували імена загиблих у ДТП

Начальник ГУНП в Рівненській області Віктор Шанський розповів, що того дня на місце події відразу прибула слідчо-оперативна група для з'ясування та документування усіх обставин трагедії.

Ідентифікували тіла всіх загиблих. Одну жінки максимально екстрено доставили до лікарні. Завдяки небайдужим громадянам, які вчасно повідомили всі екстрені служби,

– розповів він.

Тимчасовий виконувач обов'язків начальника ГУ ДСНС в Рівненській області Володимир Захарчук зауважив, що рятувальникам вдалося деблокувати тіла 7 загиблих з автомобіля, інших було знайдено окремо.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих внаслідок ДТП у Рівненській області. Вічна пам'ять!

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