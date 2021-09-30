Смертельное ДТП с украинцами в Польше: прокуратура назвала вероятную причину

В аварии недалеко от польского Лодзя погибли 3 украинцев. Автомобиль, в котором они находились, разорвало на две части. Местные правоохранители сообщили вероятную причину ДТП.

Авария могла случиться из-за превышения скорости. Такой информацией поделился Кшиштоф Копаня, представитель окружной прокуратуры в Лодзи.

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Скорость могла достигать 140 километров в час

Он подчеркнул, что это – лишь предварительные выводы. На окончательное установление причины ДТП еще придется подождать. Впрочем, эксперт, прибывший на место аварии, предварительно оценил, что речь идет о чрезмерной скорости автомобиля. Мол, она превышала 140 километров в час.

Также в прокуратуре сообщили, что в ближайшее время эксперты будут оценивать техническое состояние авто. Кроме этого, также должны провести судебно-медицинскую экспертизу тел погибших.

Все погибшие – украинцы

Копаня подтвердил, что все жертвы были гражданами Украины. Они проживали в Лодзи и как раз возвращались домой из торгового цетра. Погибли 25-летний водитель и 2 пассажирки в возрасте 23 и 25 лет. Еще один пассажир, 23-летний мужчина, попал в больницу.

Что еще известно о ДТП