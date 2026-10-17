В Киевской области прокурор ОГП сбил пешехода насмерть и скрылся: его задержали

Прокурора Офиса Генерального прокурора задержали по подозрению в совершении смертельного ДТП вблизи поселка Ставище Киевской области. После наезда на пешехода водитель, по предварительным данным, покинул место аварии.

ДТП произошло вечером 15 октября 2026 года. Под колеса автомобиля Renault попал 36-летний мужчина, от полученных травм погиб. Его тело обнаружили утром 16 октября у остановки общественного транспорта недалеко от трассы М-05. Об этом рассказали в Офисе генпрокурора.

Что известно о задержании прокурора?

В тот же день прокурор обратился к стражам порядка и сообщил о своей причастности к аварии. Он также указал, где находился автомобиль, на котором предположительно сбили пешехода.

Прокурора задержали.

На момент ДТП он находился в отпуске по уходу за ребенком и не исполнял служебные обязанности. Ему готовят сообщение о подозрении в нарушении ПДД, что привело к смерти человека. По этой статье предусмотрена уголовная ответственность.

Пока решают вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, недавно в ДТП в Харьковской области погибла Ольга Кривогуб, которая в феврале единственная выжившая после российского удара по Богодухову. Тогда она потеряла мужа и троих детей. Ее семимесячная дочь, находившаяся в машине во время аварии, попала в реанимацию.

По данным полиции, водитель не справилась с управлением, выехала на обочину и врезалась в дерево. Женщина скончалась по дороге в больницу.