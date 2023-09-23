Во Львовской области перевернулся автомобиль с подростками: погиб 18-летний парень
Источник:Полиция Львовской области
В Самборском районе Львовской области автомобиль с подростками вылетел с трассы и опрокинулся. В результате инцидента погиб 18-летний парень, пассажиры получили травмы.
Парень погиб прямо на месте. Смертельный инцидент произошел недалеко от села Раловка.
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Детали трагического ДТП
Вечером 22 сентября автомобиль марки "Fiat Stilo", которым управлял 18-летний парень, выехал на встречную полосу, после чего врезался в ограждение и опрокинулся. Водитель погиб на месте. Травмы разной степени тяжести получили три пассажира в возрасте 15, 17 и 19 лет – их госпитализировали.
Правоохранители сообщают, что авто двигалось в сторону Самбора по трассе "Нижанковичи-Самбор-Дрогобыч-Стрый". Инцидент произошел в пределах села Раловка Самборского района.
Последствия ужасного ДТП / полиция Львовщины
Правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Максимальным наказанием является лишение свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такого.
Дело проводят следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
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