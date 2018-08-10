Смертельное ДТП на Запорожье: задержан водитель грузовика

Полиция задержала водителя грузовика, столкнувшегося с микроавтобусом в Запорожье. В результате аварии погибли 6 человек. Среди погибших – пять детей.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Водителем грузовика оказался 31-летний житель Краматорска Донецкой области.

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"В отношении 31-летнего жителя Донецкой области принято решение о задержании его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – сообщили в полиции.

По сообщению "Интерфакс-Украина" со ссылкой на главного врача Запорожской областной клинической больницы Игоря Шишка, в медучреждение госпитализированы 8 человек, 7 из которых взрослые и один ребенок 2011 года рождения. Состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое.

Трагическое ДТП произошла 10 августа около 14:30 часов 10 июля на автодороге "Харьков – Симферополь" возле села Каменское: столкнулись грузовой автомобиль "КамАЗ" и маршрутное такси. Погибли 6 человек, еще 12 – травмированы.