22:57
10 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
13°C
27°C 12°C
  • суббота
    28°C 12°C
  • воскресенье
    26°C 17°C
  • понедельник
    27°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Медведев собрался на войну. Загадочная Захарова
Вєсті Кремля
21:25, сегодня
Вести.UA. Порошенко равняется на вождя народов. Гриценко вляпался
Вєсті.UA
19:56, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Смертельное ДТП на Запорожье: задержан водитель грузовика

342 Читати новину українською

Полиция задержала водителя грузовика, столкнувшегося с микроавтобусом в Запорожье. В результате аварии погибли 6 человек. Среди погибших – пять детей.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Водителем грузовика оказался 31-летний житель Краматорска Донецкой области.

Читайте также: Сколько пьяных водителей задержали за полгода в Украине: потрясающие цифры

"В отношении 31-летнего жителя Донецкой области принято решение о задержании его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – сообщили в полиции.

По сообщению "Интерфакс-Украина" со ссылкой на главного врача Запорожской областной клинической больницы Игоря Шишка, в медучреждение госпитализированы 8 человек, 7 из которых взрослые и один ребенок 2011 года рождения. Состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое.

Трагическое ДТП произошла 10 августа около 14:30 часов 10 июля на автодороге "Харьков – Симферополь" возле села Каменское: столкнулись грузовой автомобиль "КамАЗ" и маршрутное такси. Погибли 6 человек, еще 12 – травмированы.

Теги: Новости Запорожья Аварии и ДТП Новости Украины Полиция
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 10 августа: суд закрыл дело Кернеса, ужасное ДТП на Запорожье и украинская САУ
сегодня, 22:33 Главные новости 10 августа: суд закрыл дело Кернеса, ужасное ДТП на Запорожье и украинская САУ
Чем больше мы поднимаем шума вокруг Сенцова, тем больше Путин получает удовольствия
сегодня, 22:01 Чем больше мы поднимаем шума вокруг Сенцова, тем больше Путин получает удовольствия
Альфред Кох
Як саботаж боротьби з корупцією штовхає нас до авторитаризму
сегодня, 20:00 Як саботаж боротьби з корупцією штовхає нас до авторитаризму
Олександра Дрік
"Опасный" Винни-Пух, или Почему китайская цензура не понимает юмора
сегодня, 20:00 "Опасный" Винни-Пух, или Почему китайская цензура не понимает юмора
Борис Немировський
В тот день, как он попал в плен, я узнала, что беременна, – жена военнопленного
сегодня, 19:06 В тот день, как он попал в плен, я узнала, что беременна, – жена военнопленного
Катерина Петренко
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Плакаты с Николаем II и Кириллом: что происходит на крестном ходе Московского патриархата
 27 июля , 15:01
Путина уже "вполне устраивает" Украинская децентрализация
 19 июня 2015 , 17:17
Два игрока сборной Украины продолжат карьеру в Германии
 25 июля 2016 , 10:02
"Днепр" проиграл тбилисскому "Локомотиву"
 15 февраля 2017 , 18:39
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук