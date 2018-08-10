Смертельна ДТП на Запоріжжі: затримано водія вантажівки

Поліція затримала водія вантажівки, що зіткнулася з мікроавтобусом на Запоріжжі. В результаті аварії загинуло 6 людей. Серед загиблих – п'ять дітей.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Водієм вантажівки виявився 31-річний мешканець Краматорська Донецької області.

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"Стосовно 31-річного мешканця Донеччини прийнято рішення про затримання його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", – повідомили у поліції.

За повідомленням "Інтерфакс-Україна" з посиланням на головного лікаря Запорізької обласної клінічної лікарні Ігоря Шишка, в медустанову госпіталізували 8 людей, 7 з яких дорослі та одна дитина 2011 року народження. Стан дитини оцінюється як вкрай важкий.

Трагічна ДТП сталася 10 серпня близько 14:30 години 10 липня на автошляху "Харків-Сімферополь" біля села Каменське: зіткнулися вантажний автомобіль "КамАЗ" та маршрутне таксі. Загинули 6 людей, ще 12 – травмовані.