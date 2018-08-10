21:41
10 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
27°C 12°C
  • субота
    28°C 12°C
  • неділя
    26°C 17°C
  • понеділок
    27°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Медведєв зібрався на війну. Загадкова Захарова
Вєсті Кремля
21:23, сьогодні
Вєсті.UA. Порошенко рівняється на вождя народів. Гриценко вляпався
Вєсті.UA
19:55, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Смертельна ДТП на Запоріжжі: затримано водія вантажівки

178 Читать новость на русском
ДТП на Запоріжжі
ДТП на Запоріжжі / Фото "Наше місто"

Поліція затримала водія вантажівки, що зіткнулася з мікроавтобусом на Запоріжжі. В результаті аварії загинуло 6 людей. Серед загиблих – п'ять дітей.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Водієм вантажівки виявився 31-річний мешканець Краматорська Донецької області.

Читайте також: Скільки п'яних водіїв затримали за півроку в Україні: приголомшливі цифри

"Стосовно 31-річного мешканця Донеччини прийнято рішення про затримання його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", – повідомили у поліції. 

За повідомленням "Інтерфакс-Україна" з посиланням на головного лікаря Запорізької обласної клінічної лікарні Ігоря Шишка, в медустанову госпіталізували 8 людей, 7 з яких дорослі та одна дитина 2011 року народження. Стан дитини оцінюється як вкрай важкий.

Трагічна ДТП сталася 10 серпня близько 14:30 години 10 липня на автошляху "Харків-Сімферополь" біля села Каменське: зіткнулися вантажний автомобіль "КамАЗ" та маршрутне таксі. Загинули 6 людей, ще 12 – травмовані. 

Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Запоріжжя Поліція
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
ДТП на Сумщині сталась із вини водія маршрутки, — попередня версія прокуратури
 4 лютого 2014 , 18:31
Моурінью злісно наїхав на своїх помічників через розгубленого Погба і розумну "Зорю"
 30 вересня 2016 , 10:10
ФІФА відповіла на заклик відібрати в Росії чемпіонат світу
 20 квітня 2017 , 21:50
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук