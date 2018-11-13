Смертельное ДТП с украинцами в Чехии: в МИД рассказали детали
Министерство иностранных дел подтвердило гибель четырех украинцев в жутком ДТП в Чехии. Сейчас консул решает вопрос о возвращении тел погибших в Украину.
Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко в Twitter.
Читайте также: В Лондоне автобус въехал в остановку с людьми, много пострадавших: фото и видео
Ранее 24 канал сообщал, что 11 ноября четверо заробитчан из Закарпатья погибли в аварии микроавтобуса в Чехии. Удар был настолько сильным, что и микроавтобус, и грузовик вылетели в кювет.
"Что касается аварии и гибели четырех украинцев в Чехии – консул установил контакт с родными погибших и прорабатывает вопросы, связанные с репатриацией тел", – сообщила Зеленко.
Кроме того, в ведомстве добавили, что пострадавшему пятому гражданину оказывается необходимая помощь.
Напомним, 10 ноября на трассе Киев – Чоп на Ровенщине микроавтобус столкнулся с бензовозом, в результате чего погибли трое людей. Их тела из искореженного автомобиля доставали спасатели.