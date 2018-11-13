Смертельное ДТП с украинцами в Чехии: в МИД рассказали детали

Министерство иностранных дел подтвердило гибель четырех украинцев в жутком ДТП в Чехии. Сейчас консул решает вопрос о возвращении тел погибших в Украину.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко в Twitter.

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Ранее 24 канал сообщал, что 11 ноября четверо заробитчан из Закарпатья погибли в аварии микроавтобуса в Чехии. Удар был настолько сильным, что и микроавтобус, и грузовик вылетели в кювет.

"Что касается аварии и гибели четырех украинцев в Чехии – консул установил контакт с родными погибших и прорабатывает вопросы, связанные с репатриацией тел", – сообщила Зеленко.

Кроме того, в ведомстве добавили, что пострадавшему пятому гражданину оказывается необходимая помощь.

Щодо аварії та загибелі чотирьох українців у Чехії - консул встановив контакт з рідними загиблих та опрацьовує питання, пов‘язані з репатріацією тіл. Постраждалому п’ятому громадянину надається необхідна допомога. — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 13 ноября 2018 г.

Напомним, 10 ноября на трассе Киев – Чоп на Ровенщине микроавтобус столкнулся с бензовозом, в результате чего погибли трое людей. Их тела из искореженного автомобиля доставали спасатели.