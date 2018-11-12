В Лондоне автобус въехал в остановку с людьми, много пострадавших: фото и видео

В Лондоне рейсовый автобус, за рулем которого был нетрезвый водитель, столкнулся с рядом автомобилей и въехал в остановку. В результате аварии пострадали около двух десятков человек.

Об этом сообщает городская служба скорой помощи в Twitter.

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Двухэтажный лондонский рейсовый автобус с пьяным водителем за рулем в воскресенье, 11 ноября, врезался в группу машин, а затем въехал в автобусную остановку Вэст Кройдон. Ранения получили 20 человек, а 18 из них – госпитализированы,

– говорится в сообщении.

Большинство пострадавших получили легкие ранения, однако одного человека пришлось срочно эвакуировать с места происшествия вертолетом.

Больше всего пострадала 15-летняя девочка, которая сейчас находится в больнице в критическом состоянии.

Британские правоохранители уже арестовали пьяного виновника инцидента и доставили его в полицейский участок.

Final information about our response to the bus collision

in Croydon, following which we treated 20 patients and took 18 of them to

hospital. pic.twitter.com/P1da81MCCE — London Ambulance (@Ldn_Ambulance) 11 листопада 2018 р.