В Лондоне автобус въехал в остановку с людьми, много пострадавших: фото и видео
В Лондоне рейсовый автобус, за рулем которого был нетрезвый водитель, столкнулся с рядом автомобилей и въехал в остановку. В результате аварии пострадали около двух десятков человек.
Об этом сообщает городская служба скорой помощи в Twitter.
Читайте также: В Румынии авто влетело в торговый центр: среди пострадавших – дети
Двухэтажный лондонский рейсовый автобус с пьяным водителем за рулем в воскресенье, 11 ноября, врезался в группу машин, а затем въехал в автобусную остановку Вэст Кройдон. Ранения получили 20 человек, а 18 из них – госпитализированы,
– говорится в сообщении.
Большинство пострадавших получили легкие ранения, однако одного человека пришлось срочно эвакуировать с места происшествия вертолетом.
Больше всего пострадала 15-летняя девочка, которая сейчас находится в больнице в критическом состоянии.
Британские правоохранители уже арестовали пьяного виновника инцидента и доставили его в полицейский участок.