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      В Лондоне автобус въехал в остановку с людьми, много пострадавших: фото и видео

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      В Лондоне автобус влетел в остановку, пострадали почти 20 человек
      В Лондоне автобус влетел в остановку, пострадали почти 20 человек / Фото из Twitter

      В Лондоне рейсовый автобус, за рулем которого был нетрезвый водитель, столкнулся с рядом автомобилей и въехал в остановку. В результате аварии пострадали около двух десятков человек.

      Об этом сообщает городская служба скорой помощи в Twitter.

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      Двухэтажный лондонский рейсовый автобус с пьяным водителем за рулем в воскресенье, 11 ноября, врезался в группу машин, а затем въехал в автобусную остановку Вэст Кройдон. Ранения получили 20 человек, а 18 из них – госпитализированы,
      – говорится в сообщении.

      Большинство пострадавших получили легкие ранения, однако одного человека пришлось срочно эвакуировать с места происшествия вертолетом.

      Больше всего пострадала 15-летняя девочка, которая сейчас находится в больнице в критическом состоянии.

      Британские правоохранители уже арестовали пьяного виновника инцидента и доставили его в полицейский участок.

       

       

      Теги: Великобритания Аварии и ДТП Полиция
      Источник: 24 Канал
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