У Лондоні автобус в'їхав у зупинку з людьми, багато постраждалих: фото і відео

У Лондоні рейсовий автобус, за кермом якого був нетверезий водій, зіткнувся із низкою автомобілів та в’їхав у зупинку. Внаслідок аварії постраждали близько двох десятків осіб.

Про це повідомляє міська служба швидкої допомоги в Twitter.

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Двоповерховий лондонський рейсовий автобус із п’яним водієм за кермом у неділю, 11 листопада, врізався у групу машин, а потім в’їхав у автобусну зупинку Вест Кройдон. Поранень зазнали 20 осіб, а 18 із них – госпіталізовано,

– йдеться в повідомленні.

Більшість постраждалих отримали легкі поранення, проте одного чоловіка довелося терміново евакуювати з місця події вертольотом.

Найбільше постраждала 15-річна дівчинка, яка зараз перебуває в лікарні в критичному стані.

Британські правоохоронці вже арештували п’яного винуватця інциденту та доставили його у поліцейський відділок.

Final information about our response to the bus collision

in Croydon, following which we treated 20 patients and took 18 of them to

hospital. pic.twitter.com/P1da81MCCE — London Ambulance (@Ldn_Ambulance) 11 листопада 2018 р.



У Лондоні автобус влетів у людей