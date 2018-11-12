У Лондоні автобус в'їхав у зупинку з людьми, багато постраждалих: фото і відео
У Лондоні рейсовий автобус, за кермом якого був нетверезий водій, зіткнувся із низкою автомобілів та в’їхав у зупинку. Внаслідок аварії постраждали близько двох десятків осіб.
Про це повідомляє міська служба швидкої допомоги в Twitter.
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Двоповерховий лондонський рейсовий автобус із п’яним водієм за кермом у неділю, 11 листопада, врізався у групу машин, а потім в’їхав у автобусну зупинку Вест Кройдон. Поранень зазнали 20 осіб, а 18 із них – госпіталізовано,
– йдеться в повідомленні.
Більшість постраждалих отримали легкі поранення, проте одного чоловіка довелося терміново евакуювати з місця події вертольотом.
Найбільше постраждала 15-річна дівчинка, яка зараз перебуває в лікарні в критичному стані.
Британські правоохоронці вже арештували п’яного винуватця інциденту та доставили його у поліцейський відділок.
У Лондоні автобус влетів у людей
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