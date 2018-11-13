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      Смертельна ДТП з українцями в Чехії: у МЗС розповіли деталі

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      МЗС підтвердило загибель чотирьох громадян України в Чехії
      МЗС підтвердило загибель чотирьох громадян України в Чехії / transkarpatia.net

      Міністерство закордонних справ підтвердило загибель чотирьох українців у страшній ДТП в Чехії. Наразі консул вирішує питання щодо повернення тіл загиблих в Україну.

      Про це повідомила речниця МЗС Катерина Зеленко у Twitter.

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      Раніше 24 канал повідомляв, що 11 листопада четверо заробітчан із Закарпаття загинули в аварії мікроавтобуса у Чехії. Удар був настільки сильним, що і мікроавтобус, і вантажівка злетіли в кювет.

      "Щодо аварії та загибелі чотирьох українців у Чехії – консул встановив контакт з рідними загиблих та опрацьовує питання, пов'язані з репатріацією тіл", – повідомила Зеленко.

      Окрім того, у відомстві додали, що постраждалому п’ятому громадянину надається необхідна допомога.

       

      Нагадаємо, 10 листопада на трасі Київ – Чоп на Рівненщині мікроавтобус зіткнувся із бензовозом, внаслідок чого загинули троє людей. Їхні тіла із понівеченого автомобіля діставали рятувальники.

      Теги: Новини України МЗС України Чехія Аварії та ДТП Жертви
      Джерело: 24 Канал
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