Смертельна ДТП з українцями в Чехії: у МЗС розповіли деталі

Міністерство закордонних справ підтвердило загибель чотирьох українців у страшній ДТП в Чехії. Наразі консул вирішує питання щодо повернення тіл загиблих в Україну.

Про це повідомила речниця МЗС Катерина Зеленко у Twitter.

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Раніше 24 канал повідомляв, що 11 листопада четверо заробітчан із Закарпаття загинули в аварії мікроавтобуса у Чехії. Удар був настільки сильним, що і мікроавтобус, і вантажівка злетіли в кювет.

"Щодо аварії та загибелі чотирьох українців у Чехії – консул встановив контакт з рідними загиблих та опрацьовує питання, пов'язані з репатріацією тіл", – повідомила Зеленко.

Окрім того, у відомстві додали, що постраждалому п’ятому громадянину надається необхідна допомога.

Щодо аварії та загибелі чотирьох українців у Чехії - консул встановив контакт з рідними загиблих та опрацьовує питання, пов‘язані з репатріацією тіл. Постраждалому п’ятому громадянину надається необхідна допомога. — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 13 ноября 2018 г.

Нагадаємо, 10 листопада на трасі Київ – Чоп на Рівненщині мікроавтобус зіткнувся із бензовозом, внаслідок чого загинули троє людей. Їхні тіла із понівеченого автомобіля діставали рятувальники.