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      На трасі Київ – Чоп у страшній аварії загинули троє осіб: моторошні фото та відео

      65 Читать новость на русском
      На трасі Київ – Чоп у моторошній аварії загинули троє осіб
      На трасі Київ – Чоп у моторошній аварії загинули троє осіб / Нацполіція

      У суботу, 10 листопада, на трасі Київ – Чоп на Рівненщині мікроавтобус зіткнувся із бензовозом, троє людей загинули.

      Про це повідомила прес-служба Національної поліції.

      Читайте також: Смертельна ДТП на Буковині: мікроавтобус зіткнувся з возом

      Водій буса виїхав на зустрічну та зіткнувся із бензовозом. Від удару він та двоє його пасажирів загинули. Їхні тіла із понівеченого автомобіля діставали рятувальники. 

      дтп
      ДТП на Рівненщині

      дтп рівне
      Мікроавтобус зіткнувся із бензовозом

      Цистерну, яка була порожньою, відкинуло у відбійник. Водій вантажівки із переломами в лікарні.

      дтп рівне
      Бензовоз відкинуло у відбійник

      У поліції зазначили, що водій мікроавтобуса неодноразово попадався на порушеннях.

      "Поліцейські встановили особу водія, це 36-річний житель Рівного. Впродовж року копи складали на нього протоколи за керування у нетверезому стані", – сказала інспектор відділу зв'язків з громадськістю ГУ Нацполіції Рівненщини  Ольга Ангелова.

       

      Теги: Новини України Аварії та ДТП Жертви Рівне Авто Транспорт
      Джерело: 24 Канал
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