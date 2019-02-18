00:42
18 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин живым из политики не уйдет. Террористическая карьера Путина
      Вєсті Кремля
      19:26, 16 февраля
      Вести.UA. Жир: Порошенко в опасности. Любовные послания политиков
      Вєсті.UA
      17:59, 16 февраля
      Незаконные застройки: как на землях МВД вырастают жилые кварталы
      ЦРУ
      09:00, 15 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Природа и люди
      Згадати все
      23:00, 15 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Женщина сгорела заживо вследствие ДТП в Киеве: появились детали

      34 Читати новину українською

      Накануне в Киеве произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, BMW, который двигался с большой скоростью протаранил попутный Daewoo Lanos, тот вследствие этого загорелся.

      Пожарные пытаются унять пламя, охватившее машину, но, к сожалению, не успели вытащить из огня пассажира такси.

      Читайте также: Смертельное ДТП в Киеве: водитель BMW сдался полиции

      Нацполиция сразу объявила в розыск виновника ДТП, и на следующее утро мужчина пришел в отделение полиции сам. Им оказался 20-летний Никита Слободской. Он – студент, учится в Англии. Начал в Украине стартап, онлайн-аптеку.

      Год назад его останавливали за вождение в нетрезвом состоянии. И близкие парня заверили, что в этот раз произошел несчастный случай.

      Он ехал, вдруг оторвалось колесо, врезался в отбойник. Потом его бросило в другую машину, она загорелась. Он вышел из машины. Достал оттуда человека, обжег себе руки. Увидел, что вторую женщину достать не может,
      – пояснил Иван Чеботаев, партнер Никиты по бизнесу.

      По его словам, Слободской понимал: если останется на месте ДТП, то на него все "повесят" и никто не поможет. Поэтому мужчина решил сам прийти в полицию уже с адвокатом, который помог все правильно объяснить. Товарищ Никиты также рассказал, что кроме ожога рук парень получил еще и сотрясение мозга, ему уже оказали медицинскую помощь.

      Сейчас виновник ДТП находится под стражей. Если его вину признают, парню грозит до восьми лет лишения свободы.

      Личность погибшей женщины следователи до сих пор официально не установили, и она может оказаться уроженкой Житомирской области. На опознание тела уже якобы приехали родные.

      Но и документы, и тело настолько обгорели, что точно установить личность можно только после медэкспертизы. Зато водителя сгоревшего Daewoo Lanos уже выписали из больницы домой, его жизни ничего не угрожает.

      blog_ava
      Донбасс уже никогда не будет таким, как раньше, – Кравчук
      17 февраля
      285
      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Киева Жертвы
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 17 февраля: новый иск против Супрун, и Трампа выдвинули на Нобелевскую премию
      17 февраля , 22:10 Главные новости 17 февраля: новый иск против Супрун, и Трампа выдвинули на Нобелевскую премию
      168
      Вороги Супрун, рейтинги кандидатів і Європа в небезпеці: топ-5 блогів тижня
      17 февраля , 22:00 Вороги Супрун, рейтинги кандидатів і Європа в небезпеці: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 490
      Самые смешные мемы недели: "самосожжение" Мосийчука и валентинки от украинских политиков
      17 февраля , 20:00 Самые смешные мемы недели: "самосожжение" Мосийчука и валентинки от украинских политиков
      204
      Единственный храм ПЦУ в РФ и как обманули владельцев "евроблях" в Харькове – топ-5 видео недели
      17 февраля , 19:30 Единственный храм ПЦУ в РФ и как обманули владельцев "евроблях" в Харькове – топ-5 видео недели
      187
      Не в двері, то у вікно: Росія лізе на українські вибори
      17 февраля , 19:00 Не в двері, то у вікно: Росія лізе на українські вибори
      Наталія Лебідь 2071
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      В Запорожской области ревнивый муж порезал свою жену и двух общих друзей
       18 марта 2013 , 18:06 3
      О чем не учили в школе: историю Второй мировой без прикрас показывают на Майдане
       7 мая 2016 , 15:21
      Как определяется таможенная стоимость автомобиля при растаможке
       22 сентября 2018 , 10:16
      Украинский олигарх приобрел землю под автосалон Tesla
       7 февраля , 17:17
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук