Женщина сгорела заживо вследствие ДТП в Киеве: появились детали

Накануне в Киеве произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, BMW, который двигался с большой скоростью протаранил попутный Daewoo Lanos, тот вследствие этого загорелся.

Пожарные пытаются унять пламя, охватившее машину, но, к сожалению, не успели вытащить из огня пассажира такси.

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Нацполиция сразу объявила в розыск виновника ДТП, и на следующее утро мужчина пришел в отделение полиции сам. Им оказался 20-летний Никита Слободской. Он – студент, учится в Англии. Начал в Украине стартап, онлайн-аптеку.

Год назад его останавливали за вождение в нетрезвом состоянии. И близкие парня заверили, что в этот раз произошел несчастный случай.

Он ехал, вдруг оторвалось колесо, врезался в отбойник. Потом его бросило в другую машину, она загорелась. Он вышел из машины. Достал оттуда человека, обжег себе руки. Увидел, что вторую женщину достать не может,

– пояснил Иван Чеботаев, партнер Никиты по бизнесу.

По его словам, Слободской понимал: если останется на месте ДТП, то на него все "повесят" и никто не поможет. Поэтому мужчина решил сам прийти в полицию уже с адвокатом, который помог все правильно объяснить. Товарищ Никиты также рассказал, что кроме ожога рук парень получил еще и сотрясение мозга, ему уже оказали медицинскую помощь.

Сейчас виновник ДТП находится под стражей. Если его вину признают, парню грозит до восьми лет лишения свободы.

Личность погибшей женщины следователи до сих пор официально не установили, и она может оказаться уроженкой Житомирской области. На опознание тела уже якобы приехали родные.

Но и документы, и тело настолько обгорели, что точно установить личность можно только после медэкспертизы. Зато водителя сгоревшего Daewoo Lanos уже выписали из больницы домой, его жизни ничего не угрожает.