Смертельные ливни в Европе – только начало: ученые озвучили тревожный прогноз

Непогода, которая в июле накрыла Европу, является масштабной и разрушительной. В то же время ученые убеждены: к сожалению, это – только начало.

Андреас Финк – специалист из Института метеорологии и климатических исследований Технологического института Карлсруэ – отметил, что ливни в Европе являются аномальными. В то же время в современном мире такие природные явления будут происходить все чаще. В конце концов, они станут привычными.

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Причиной таких погодных условий является изменение климата. Оно приведет к рекордам жары и аномальным ливням.

Экстремальные дожди будут идти чаще в более теплом мире,

– подчеркнул Финк.

Его коллега – доктор Себастьян Сиппель из Института атмосферных и климатических наук в Цюрихе – подчеркнул, что глобальное потепление вызывает изменения в атмосфере.

Если температура повышается на один градус, атмосфера способна поглощать примерно на 7% больше влаги. Глобальное потепление вызывает дополнительную влажность. В перспективе это приводит к увеличению количества осадков.

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