У Зеленского связывают смерти крымских активистов с репрессиями России
Недавно стало известно о трагической смерти крымского активиста Джемиля Гафарова. Ему отказали в оказании должной медицинской помощи.
Политзаключенный погиб в российской тюрьме. К сожалению, репрессии против украинцев во временно оккупированном Крыму ужесточаются. Об этом 24 Канала сказал заместитель постоянного представителя Президента Украины в АР Крым Денис Чистиков.
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Репрессии будут усиливаться и дальше
За прошедшую неделю было две смерти крымских политзаключенных на территории России. Чистиков подчеркнул, что соответствующую информацию представительство вместе с правозащитниками распространило среди международного сообщества.
Мы видим, что Россия чувствует приближение своего краха и усиливает преследование украинских политзаключенных, в частности, на территории Крыма,
– отмечает заместитель представителя президента в АР Крым.
После Нового года были задержаны и сейчас находятся под стражей 6 граждан Украины из числа крымских татар. Родные и знакомые, которые пришли их поддержать, также были задержаны и привлечены к административной ответственности. В общей сложности это 26 человек, постепенно их освобождают.
Такими действиями Россия показывает усиление репрессий. Враг понимает, что движение сопротивления на территории временно оккупированного Крыма растет,
– заметил Чистиков.
Об этом свидетельствуют такие активности как: "Желтая лента", "Атеш", "Крымская боевая чайка". Они указывают на увеличение числа поклонников, которые готовы не только демонстрировать поддержку, но и к более активным действиям.
Кроме того, добавляет Чистиков, согласно информации южного командования, жители Крыма чувствуют приближение ВСУ и ждут освобождения временно оккупированного полуострова.
Что происходит в Крыму: последние новости
- Во временно оккупированном Крыму ФСБ устроила обыски в домах крымских татар. Представители спецслужбы задержали и увезли в свое отделение нескольких мужчин.
- Как отметил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, на территории полуострова началась антиукраинская истерия. Оккупационная администрация запрещает украинскую символику и даже песни.
- На Новый год в Крыму произошло то, чего никак не ожидали оккупационные власти. Так, в новогоднюю ночь после выступления президента Украины Владимира Зеленского в Симферополе, Евпатории, Керчи и Джанкое запустили салюты. Такие проукраинские проявления демонстрируют, что в Крыму есть люди, которые поддерживают Украину и ждут ВСУ.