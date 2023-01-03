Премьер Польши заговорил о смертной казни: ее не применяли в стране более 30 лет
Источник:"Европейская правда"
Матеуш Моравецкий выступил за смертную казнь. Он считает, что ее можно присуждать за тяжкие преступления, как государственную измену.
Премьер-министр Польши заявил, что он сторонник смертной казни за тяжкие преступления. Об этом он сказал в прямом эфире в фейсбуке 2 января.
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Премьер Польши поддерживает смертную казнь
В Фейсбуке Моравецкий отвечал на вопросы интернет-пользователи в прямом эфире. Один человек задал вопрос, поможет ли введение смертной казни за тяжелые преступления сдержать польских политиков "уничтожить и разграбить польскую собственность, свести граждан к рангу рабов".
Премьер Польши в ответ заявил, что его правительство занимается национализацией предприятий, распроданных предшественниками, а в пример "рабства" привело повышение теми же предшественниками пенсионного возраста. При этом он сказал, что поддерживает смертную казнь за тяжкие преступления.
Я воспользуюсь этим фрагментом, чтобы сказать, что в целом я считаю, что с этой смертной казнью мы должны переосмыслить ее, а не действовать поспешно, как современный мир, чтобы быстро ее ликвидировать. По моему мнению, за тяжкие преступления должна быть разрешена смертная казнь,
– сказал Моравецкий.
В Польше не применяли смертную казнь более 30 лет
- В то же время смертный приговор в Польше применили еще при коммунистах в апреле 1988 года. В то же время официально отменили ее в 1997 году с принятием нового уголовного кодекса, который вступил в силу с 1998 года.
- Кроме того, Польша обязалась как член Совета Европы не вводить смертную казнь в свое законодательство и присоединилась к протоколам №6 и №13 Европейской конвенции по правам человека 1950 года, которые отменяют смертную казнь в мирное и военное время.