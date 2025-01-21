Трамп вернул смертную казнь в США: о чем говорится в его указе

Президент Дональд Трамп в понедельник, 20 января, подписал ряд своих первых распоряжений на посту. Среди них был указ о смертной казни в США.

Генпрокурора обязали "принять все необходимые и законные меры", чтобы гарантировать, что по штатам есть достаточно инъекционных препаратов для выполнения казней. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AP.

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С 2021 года в США действовал мораторий на смертную карту

Смертная казнь в США приостановилась после моратория генпрокурора Меррика Гарленда в 2021 году.

Как отмечается, что сейчас в США только трое обвиняемых остаются в камере смертников.

Ранее Байден 37 преступникам заменил смертные приговоры на пожизненное заключение.

Среди смертников остались:

Дилан Руф, который в 2015 году убил девять темнокожих членов церкви "Мать Эммануила АМЕ" в Чарлстоне.

Джохар Царнаев – подрывник Бостонского марафона в 2013 году.

Роберт Бауэрс, который в 2018 году убил 11 прихожан синагоги "Дерево жизни" в Питтсбурге.

Что предусматривает указ Трампа о смертной казни

Распоряжение Трампа заставляет минюст требовать казни в соответствующих делах и способствовать сохранению смертной казни в штатах, которые все время поддерживали адекватные запасы наркотиков для этого.

Теперь по указу нового президента смертную казнь могут применять для убийц сотрудников правоохранительных органов, а также в случае серьезных преступлений, совершенных иностранцами, которые незаконно находятся в США.

Трамп также поручил генпрокурору попытаться отменить прецеденты Верховного суда, которые "ограничивают полномочия правительства штата и федерального правительства применять смертную казнь".

Важнейшая ответственность правительства заключается в том, чтобы защитить своих граждан от отвратительных действий, и моя администрация не потерпит попыток поставить в тупик и отменить законы, которые санкционируют смертную казнь против тех, кто совершает ужасные акты насилия против американских граждан,

– заявил в своем указе Трамп.

Приказ о смертной казни в США вышел всего через несколько дней после того, как генпрокурор Гарленд отозвал протокол минюста по казням, который позволял смертельные инъекции пентобарбитала одним препаратом.

Произошло это после того, как проверку обеспокоили потенциальные "ненужные боли и страдания".

Протокол по пентобарбиталу был принят еще во время первого срока Трампа. Тогда им решили заменить смесь из трех препаратов, которая использовалась еще в 2000 годах.

Трамп постоянно был сторонником смертных приговоров

Во время первой каденции Трампа было проведено 13 федеральных казней. И это наибольшее количество за время президентства любых других руководителей США в современной истории.

Трамп постоянно призывал к увеличению смертных приговоров.

Особенно в своей предвыборной кампании в 2024 году он призвал приговаривать к смерти тех, кто продает наркотики – "за мерзкие поступки".

Впоследствии он даже пообещал казнить контрабандистов и похвалил Китай за жесткое отношение к торговцам наркотиками.