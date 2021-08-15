Самые смешные мемы недели: дрифт на Софийской площади, вакцинация и фантастические звери под ОП

15 августа 2021 , 18:30
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Главной героиней большинства фотожаб на этой неделе стала рэп-исполнительница Alyona Alyona, так как она приняла участие в скандальном дрифте на Софийской площади. В то же время обладателей "чипов и 5G" в Украине становится все больше. Конечно, украинцы не могли обойти вниманием эти темы и создали немало мемов.

Редакция 24 канала собрала самые смешные, по нашему мнению, фотожабы и мемы. Что из этого вышло – смотрите дальше.

Важно Художник рисует абсурдные комиксы с тонким юмором, которые развеселят любого: фото

Дрифт на Софийской площади

Рэперша Alyona Alyona, которая приняла участие в скандальном дрифте в центре Киева, и стала главной героиней большинства мемов. Кроме нее, пользователи высмеяли и Red Bull, и полицию, отделение которой расположено рядом с местом инцидента.

Некоторые комментаторы в сети настаивали на том, чтобы не очищать брусчатку, потому что гонщики "нарисовали" восьмерку и это будет подарком на 8 марта.


Нужно продавать в комплекте / Фото "Цензор.НЕТ"


Отделение полиции расположено рядом с местом инцидента / Фото Publika.ua


Как на дрифт реагировала полиция / Фото "Свідок"


Alyona Alyona составила конкуренцию коммунальщикам / Фото Victor Bened


Очень понятное объяснение / Фото my.ua


Делали рекламу Red Bull, а получилась реклама Karcher / Фото "Общєство нудних прєстарєлих мізантропов"


Новое "украшение" Софийской площади / Фото Victor Bened

Вакцинация продолжается

Вакцинация в Украине набирает обороты, и уже немало людей проверили на себе эффект от "чипизации". Конечно же, большинство разочаровались, так как светиться в темноте они не начали, да и 5G по-прежнему раздавать не получается.


Некоторых людей очень трудно понять / Фото 24 канала


Не надо так делать / Фото "Общєство нудних прєстарєлих мізантропов"


Слишком жизненно / Фото GONI Мемаси


Поймут не все / Фото GONI Мемаси


Потому что нужно внимательно выбирать свое окружение / Фото Ульяны Супрун

Как выживают возле ОП фантастические звери

Возле Офиса Президента поселились необычные жители. Теперь, кроме митингующих, там можно будет увидеть еще и фантастических зверей, образы которых позаимствовали из произведений украинской художницы Марии Примаченко.


Фантастические звери под ОП / Фото Victor Bened


Не факт, что под ОП безопасно / Фото Victor Bened 

Автор: Альона Захарова