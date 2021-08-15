Самые смешные мемы недели: дрифт на Софийской площади, вакцинация и фантастические звери под ОП
Источник:24 канал
Главной героиней большинства фотожаб на этой неделе стала рэп-исполнительница Alyona Alyona, так как она приняла участие в скандальном дрифте на Софийской площади. В то же время обладателей "чипов и 5G" в Украине становится все больше. Конечно, украинцы не могли обойти вниманием эти темы и создали немало мемов.
Редакция 24 канала собрала самые смешные, по нашему мнению, фотожабы и мемы. Что из этого вышло – смотрите дальше.
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Дрифт на Софийской площади
Рэперша Alyona Alyona, которая приняла участие в скандальном дрифте в центре Киева, и стала главной героиней большинства мемов. Кроме нее, пользователи высмеяли и Red Bull, и полицию, отделение которой расположено рядом с местом инцидента.
Некоторые комментаторы в сети настаивали на том, чтобы не очищать брусчатку, потому что гонщики "нарисовали" восьмерку и это будет подарком на 8 марта.
Нужно продавать в комплекте / Фото "Цензор.НЕТ"
Отделение полиции расположено рядом с местом инцидента / Фото Publika.ua
Как на дрифт реагировала полиция / Фото "Свідок"
Alyona Alyona составила конкуренцию коммунальщикам / Фото Victor Bened
Очень понятное объяснение / Фото my.ua
Делали рекламу Red Bull, а получилась реклама Karcher / Фото "Общєство нудних прєстарєлих мізантропов"
Новое "украшение" Софийской площади / Фото Victor Bened
Вакцинация продолжается
Вакцинация в Украине набирает обороты, и уже немало людей проверили на себе эффект от "чипизации". Конечно же, большинство разочаровались, так как светиться в темноте они не начали, да и 5G по-прежнему раздавать не получается.
Некоторых людей очень трудно понять / Фото 24 канала
Не надо так делать / Фото "Общєство нудних прєстарєлих мізантропов"
Слишком жизненно / Фото GONI Мемаси
Поймут не все / Фото GONI Мемаси
Потому что нужно внимательно выбирать свое окружение / Фото Ульяны Супрун
Как выживают возле ОП фантастические звери
Возле Офиса Президента поселились необычные жители. Теперь, кроме митингующих, там можно будет увидеть еще и фантастических зверей, образы которых позаимствовали из произведений украинской художницы Марии Примаченко.
Фантастические звери под ОП / Фото Victor Bened