Самые смешные мемы недели: украинская форма вызвала пожар в России, шашлык из олигархов

Прошедшая неделя была насыщена событиями. Не обошлось без скандалов, интриг и расследований. Чего только стоит новое расследование журналистов Bihus.Info и новая форма украинских футболистов на Евро-2020. Но, как показывает практика, украинцы умеют воспринимать даже неприятные новости и превращать их в шутки.

24 канал собрал самые смешные перлы, с которых смеялись украинцы в течение 7-13 июня. Что из этого получилось – смотрите далее.

Важно "Шубу можно не застегивать": подборка самых смешных мемов про лето

У русских "подгорает" из-за формы сборной Украины

Новая форма нашей сборной по футболу вызвала бурю восторгов у украинцев. На ней изображены границы Украины с оккупированным Россией Крымом и Донбассом, а также с лозунгом "Слава Украине!" и "Героям слава!". Наши восточные соседи также "порадовались" новой форме. Правда, в своей обычной манере – с бурей негатива и ненависти.

К примеру, пропагандистка Кремля Ольга Скабеева назвала лозунг "бандеровским заклинанием". Оккупанты пожаловались в УЕФА, требуя, чтобы Украина убрала слова "Героям слава!". Но украинцы нашли выход из ситуации – слова "Слава Украине!" и "Героям слава!" стали официальными лозунгами команды.

Президентский шашлык

В минувшее воскресенье в Украине отмечали День журналиста. Президент Владимир Зеленский решил отпраздновать его в компании работников СМИ. Украине нашли, как объяснить тот факт, что президентский шашлык могли попробовать только лояльные к нему журналисты.

Расследование Бигуса

Журналисты-расследователи Bihus.Info показали последнюю серию "прослушки Медведчука". И после этого у нардепа и пятого президента Украины появилась еще одна головная боль. А все потому, что часть расследования рассказывает, как фирма-прокладка приближенного к Порошенко Константина Григоришина с подачи кума Путина едва не оказалась в энергоконтрактах между Россией и Украиной.