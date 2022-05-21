СМИ идентифицировали одного из возможных убийц мирных жителей Бучи

Российские журналисты идентифицировали одного из вероятных убийц мирных обитателей Бучи. Сделать это удалось с помощью сервиса распознавания лиц.

Идентифицировали оккупанта расследователи из российского медиапроекта "Важные истории", сообщает 24 канал. Для этого они взяли кадры из камеры внешнего наблюдения, которые оказались в распоряжении The New York Times.

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На видео сняли жуткий момент. Как русские захватчики казнят 9 безоружных мужчин. Трагедия произошла в Буче по улице Яблонской.

Кто является возможным убийцей

По данным сервиса распознавания лиц, на видео – Чингиз Атантаев. Это 37-летний российский военный. По данным журналистов, он родился в Магадане (Дальний Восток). В последние годы проживал в Пскове, где дислоцируются 104-й и 234-й десантно-штурмовые полки.

В соцсетях Атантаев подписан на страницы, связанные с русскими захватчиками и вооружениями. Кроме того, оккупант интересовался единоборствами.

В последний раз Атантаев заходил в соцсеть 12 мая.

Российскому командиру сообщили о подозрении

Ирина Венедиктова сообщила, что прокуроры объявили о подозрении российскому командиру Василию Литвиненко . Именно он был одним из тех, кто отдал приказы, а также совершал циничные и жестокие зверства на Киевщине во время оккупации.

Литвиненко – командир роты 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск вооруженных сил России в составе 35 общевойсковой армии.

Удалось установить, что Литвиненко был старшим во время оккупации Липовки (Бучанский район). Прокуроры установили, что без разрешения оккупанта жители села не могли даже выйти за водой.

Захватчик обвинился в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с убийством. Изверги уже заочно объявили о подозрении.

В настоящее время украинские правоохранители устанавливают личности соучастников его преступлений.

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Ирина Венедиктова также сообщила, что украинские правоохранители сумели идентифицировать уже второго российского военного, который насиловал мирных женщин в Киевской области. Это 20-летний Булат Фассахов. Правоохранители продолжают работать, чтобы каждый преступник был привлечен к ответственности.