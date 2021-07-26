Кто станет послом США в Украине: имена вероятных кандидатов, – СМИ
26 июля 2021 , 12:08Читати новину українською
Источник:"Зеркало недели"
На должность посла США в Украине рассматриваются 2 основных кандидата. Это посол США в Сербии Энтони Годфри и посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм.
Источники издания утверждают, что у Роземблюма больше шансов работать в Киеве.
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Что известно об этих кандидатах
Розенблюм и Годфри работают на своих должностях с 2019 года. Дэниел Розенблюм до того времени:
- в 2014 – 2018 годы – работал заместителем помощника госсекретаря в Бюро Госдепа по делам Южной и Центральной Азии. В его обязанности входило управление политикой США и дипломатическими отношениями с 5 государствами Центральной Азии;
- в 2008 – 2014 годах – был координатором содействии США Европе, Евразии и Центральной Азии.
Энтони Годфри до своего назначения послом США в Сербии работал:
- заместителем посла США в России;
- а также в Бюро Госдепа по делам Ближнего Востока, где отвечал за Ирак.
Что известно о назначении посла США
- В начале июля СМИ писали, что возглавить посольство США в Киеве может временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент.
- Однако 22 июня в интервью Кент объяснил, что в ближайшие недели Вашингтон назовет имя посла. Тогда он отметил, что "мы в процессе отбора посла (в Украину – 24 канал) Белым домом". Он заверил, что это приоритет администрации Байдена.
- После того, как кандидатуру выберут, ее должен одобрить Сенат. Временный поверенный Кристин Квин вероятно с начала июля находится в отпуске.