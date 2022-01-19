В СМИ назвали возможную дату визита Эрдогана в Украину
19 января 2022 , 23:58Читати новину українською
Источник:CNN Türk
Реджеп Эрдоган может приехать в Киев уже 3 февраля. В этот день Украина и Турция отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.
В Киеве уже запланирована встреча тет-а-тет Эрдогана и Зеленского. Кроме того, украинские и турецкие делегации подпишут соглашения и меморандумы о взаимопонимании по согласованным вопросам.
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Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калин рассказал, что в Украину Эрдоган прибудет во главе большой делегации.
Президент Эрдоган будет председательствовать на 10-м заседании Стратегического совета высокого уровня со своим коллегой Зеленским,
– подчеркнул Калин.
Турция готова стать посредником
- Спикер президента Эрдогана подчеркнул, что Турция готова сыграть любую роль для снижения напряженности в отношениях между Россией и Украиной.
- Тесный контакт с россиянами будет оставаться. Все потому, что турецкая сторона "хочет избежать" любых "военных действий с серьезными и необратимыми последствиями".
- Калин подчеркнул, что визит Эрдогана в Киев для проведения стратегических переговоров должен состояться в ближайшие недели.
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