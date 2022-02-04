СМИ передали видео с места ДТП с Трухиным в НАБУ
Источник:фейсбук Михаила Ткача
"Украинская правда" ранее получила видео с нагрудной камеры полицейского с места ДТП с участием Александра Трухина. Теперь эти материалы передали Национальному антикоррупционному бюро.
Журналист издания обнародовал в сети новую информацию о видео с нагрудной камеры правоохранителя. Она зафиксировала множество деталей о поведении Трухина в день аварии.
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Видео с Трухиным в НАБУ
По запросу НАБУ в рамках уголовного производства, в котором изучаются обстоятельства предложения предоставления неправомерной выгоды работникам полиции народным депутатом Трухиным, передали имеющиеся в редакции видеоматериалы,
– написал Ткач.
Видеоматериалы издание передало правоохранителям 4 февраля.
ДТП с Трухиным: главное
- Нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин 23 августа стал виновником ДТП под Киевом, в результате которого пострадали 6 человек. Политик отрицал свою вину.
- Журналисты "УП" обнародовали запись с бодикамеры полицейского, который прибыл первым по вызову на место ДТП. На кадрах видно, как нардеп пытается договориться с правоохранителем, скрыться с места аварии, а также упоминает Дениса Монастырского.
- В "Слуге народа" жестко отреагировали на публикацию видео. Депутата сразу исключили из партии.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное дело в отношении Трухина. Оно касается вероятного предложения взятки правоохранителям. Досудебное расследование проводят детективы НАБУ.
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Текст сообщения Михаила Ткача:
По запросу НАБУ в рамках уголовного производства, в котором изучаются обстоятельства предложения о предоставлении неправомерной выгоды работникам полиции народным депутатом Трухиным, сегодня передали имеющиеся в редакции видеоматериалы.