СМИ пишут, что танкеры с российской нефтью выключают локацию в Атлантике: зачем им это

Танкеры с российской нефтью стали все чаще выключать свою локацию в Атлантическом океане. Подобную тактику можно наблюдать при покупке подсанкционной нефти из Венесуэлы или Ирана.

Танкеры "исчезают" у Азорских островов – крохотной группы островов, расположенной в 1500 километрах к западу от Португалии. Вероятно, где-то посреди Атлантики происходят невидимые передачи нефти с корабля на корабль.

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Танкеры с российской нефтью все чаще выключают локацию

По меньшей мере 3 танкера с российской нефтью за последние 10 дней исчезли из систем отслеживания судов (AIS), когда приближались к Азорским островам (принадлежат Португалии). Это может свидетельствовать о передаче партий другим судам. До полномасштабного вторжения России в Украину таких передач не было, тем более с отключением спутникового мониторинга.

Пока непонятно, почему это происходит. По всей вероятности, некоторые покупатели российской нефти хотят завершить покупку как можно более частно. Обратите внимание, что Евросоюз утвердил 6 пакет санкций против страны-агрессора, содержащий эмбарго на нефть. Однако это ограничение начнет действовать только в декабре.

В то же время некоторые российские грузы начинают исчезать из виду на пути в Азию. Перегрузка нефти с судна на судно является обычным явлением. Кроме этого, российские танкеры годами находились у побережья Дании с выключенной локацией, а в последнее время – и в Средиземном море, и даже у Азорских островов.

Однако реже случается то, что суда просто исчезают из виду. Такую тактику часто используют для перевозки нефти из подсанкционных Ирана и Венесуэлы. Тогда суда двигаются рядом, а затем меньший танкер передает свой груз на больший. После этого он транспортирует нефть на дальние торговые пути, чаще всего – в Азию.



Передача российской нефти с корабля на корабль между Мадейрой и Азорскими островами / Фото Bloomberg

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Коротко о нефтяном эмбарго

Еще в начале полномасштабной войны в Украине Австралия, Канада и Соединенные Штаты Америки запретили импорт российской нефти. Великобритания пообещала сделать это до конца 2022 года.

После более месяца обсуждений Европейский Союз также наложил на Россию нефтяное эмбарго. Такое решение ЕС до конца года сократит импорт нефти и нефтепродуктов страны-агрессора на 92%.

Однако не все страны пошли по такому пути. В частности, Кипр, Мальта и Греция с начала полномасштабной войны в Украине, наоборот, вдвое увеличили объемы поставки российской нефти.

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