СМИ анонсировали визит Шольца в Москву: что сказали в Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует визит в столицу России. В Москве отреагировали на такие планы политика, однако канцелярия канцлера быстро опровергла информацию СМИ о визите.

СМИ писали, что Олаф Шольц планирует поездку в Москву, однако эту информацию опровергли. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Der Spiegel.

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Шольц будет разговаривать с Путиным

Ранее состоялся телефонный разговор между Олафом Шольцем и Владимиром Путиным. Он рассказал о своих намерениях говорить с ним снова.

Я разговаривал с российским президентом и буду говорить с ним снова,

– заявил канцлер Германии.

В то же время он не уточнял, когда именно это произойдет. По его словам, целью таких разговоров с Путиным будет "всегда дать понять, что его вклад в прекращение конфликта заключается в том, чтобы прекратить агрессию и вывести войска".

Издание Der Spiegel со ссылкой на немецкую оппозицию пишет, что Шольца ждут в Москве в ближайшие дни, однако в России сообщили, что от Берлина не поступало запросов на визит Шольца. Впоследствии канцелярия канцлера опровергла эту информацию.