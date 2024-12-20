ЗМІ писали, що Олаф Шольц планує поїздку до Москви, проте цю інформацію спростували. Про це пише 24 Канал із посиланням на Der Spiegel.

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Шольц буде розмовляти із Путіним

Раніше відбулась телефонна розмова між Олафом Шольцем та Владіміром Путіним. Він розповів про свої наміри говорити із ним знову.

Я розмовляв з російським президентом і буду говорити з ним знову,

– заявив канцлер Німеччини.

Водночас він не уточнював, коли саме це станеться. За його словами, метою таких розмов із Путіним буде "завжди дати зрозуміти, що його внесок у припинення конфлікту полягає в тому, щоб припинити агресію та вивести війська".

Видання Der Spiegel із посиланням на німецьку опозицію пише, що Шольца чекають у Москві найближчими днями, проте у Росії повідомили, що від Берліна не надходило запитів на візит Шольца. Згодом канцелярія канцлера спростувала цю інформацію.