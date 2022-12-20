Разве в своем воображении: СМИ установили "фронт", посетивший Путин

После того, как Владимир Зеленский побывал в Бахмуте, в России заявили, что кремлевский диктатор Владимир Путин якобы посещал зону боевых действий. СМИ удалось установить, какой "фронт" посещал бункерный террорист.

Российские оппозиционные медиа утверждают, что Путин не был в зоне боевых действий, о чем помпезно заявили в Кремле. Путин посетил "фронт" в Ростове-на-Дону.

Кстати Путин после поездки в Беларусь собирает большое заседание с российскими военными

Путин посещал штаб войск Южного военного округа

Российские СМИ проанализировали видео, опубликованное в Кремле. Согласно ролику, Путин посещал штаб войск Южного военного округа (ЮВО).

По информации на сайте Минобороны, штаб располагается в Ростове-на-Дону. Большой круглый стол из штаба ЮВО и интерьера комнаты, в которой он находится, совпадают с тем, что видно во время посещения Путиным штаба видов русских войск.

Тот же штаб в ноябре посещал и министр обороны России Сергей Шойгу.

В Кремле отреагировали на визит Зеленского в Бахмут

Президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря совершил визит в Бахмут, который Россия пытается захватить 5 месяцев подряд. Именно там сейчас ведутся наиболее ожесточенные и кровопролитные бои.

В Бахмуте украинский лидер вручил награды защитникам Украины. Кроме того, Зеленский поделился впечатлениями от поездки на Донбасс, заявив, что Россия оставляет после себя разруху.

В Кремле не оставили визит Зеленского без внимания, ведь их диктатор Путин отсиживается в бункере. Зеленский полная противоположность – лидер Украины не боится покидать свой офис и ездил на освобожденную Харьковщину и Херсонщину.

Поэтому в Москве решили соврать, что Путин якобы тремя днями раньше съездил в "зону спецоперации". Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Одним из первых фейк о том, что Путин был на фронте, сообщил российский депутат от путинской партии "Единая Россия" Андрей Гурулев. Именно его высказывания подтвердил Песков, но не смог уточнить, какой штаб посещал Путин.

Шойгу тоже посетил воображаемый фронт