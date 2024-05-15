СМИ показали, как раненого Фицо срочно вывозили с места стрельбы

15 мая 2024, 16:52
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В Словакии произошла стрельба возле здания, где проводилось выездное заседание правительства. Ранен премьер-министр страны Роберт Фицо – его немедленно доставили в больницу.

СМИ показали первые кадры, как Фицо срочно вывозят с места стрельбы. Словацкое издание Plus SK пишет, что состояние премьера крайне тяжелое, информирует 24 Канал.

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Личная охрана поднимает раненого премьера и затягивает в машину. Предварительно, одна из пуль попала политику в живот. На кадрах видно, что толпа пытается удержать нападавшего.

Как Фицо вывозили с места стрельбы: смотрите видео

По словам свидетелей, которые были на месте происшествия, премьер подошел к людям, приветствовавшим его, и именно тогда прозвучало несколько выстрелов. После этого глава правительства упал на землю.

Некоторые иностранные издания предполагают, что Роберт Фицо якобы получил 2 – 3 выстрела в живот, грудь и конечности. Его повезли оперировать в больницу. Нападавший задержан.

Что известно о покушении на Фицо

  • На официальной странице Роберта Фицо ответили относительно его состояния. Там подтвердили, что было совершено покушение на убийство. Глава правительства несколько раз ранен, он находится в критическом состоянии.
  • Сейчас его транспортируют вертолетом в Банскую Быстрицу, поскольку в Братиславу это займет слишком много времени из-за необходимости немедленного вмешательства. Ближайшие часы станут решающими.
  • Президент Украины Владимир Зеленский осудил покушение на словацкого премьера. По его словам, следует приложить все усилия, чтобы насилие не стало нормой в любой стране, форме или сфере. Лидер страны пожелал скорейшего выздоровления Фицо и выразил солидарность с народом Словакии.
  • Один из очевидцев рассказал, что человек, который стрелял в главу правительства, прятался в толпе возле здания, где выступал Фицо. Его сразу обезвредили и задержали правоохранители. Нападавший пытался убежать, однако охрана премьера его схватила. Злоумышленник находится в СИЗО.

Автор: Анжеліка Галесевич