СМИ показали, как раненого Фицо срочно вывозили с места стрельбы
В Словакии произошла стрельба возле здания, где проводилось выездное заседание правительства. Ранен премьер-министр страны Роберт Фицо – его немедленно доставили в больницу.
СМИ показали первые кадры, как Фицо срочно вывозят с места стрельбы. Словацкое издание Plus SK пишет, что состояние премьера крайне тяжелое, информирует 24 Канал.
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Личная охрана поднимает раненого премьера и затягивает в машину. Предварительно, одна из пуль попала политику в живот. На кадрах видно, что толпа пытается удержать нападавшего.
Как Фицо вывозили с места стрельбы: смотрите видео
По словам свидетелей, которые были на месте происшествия, премьер подошел к людям, приветствовавшим его, и именно тогда прозвучало несколько выстрелов. После этого глава правительства упал на землю.
Некоторые иностранные издания предполагают, что Роберт Фицо якобы получил 2 – 3 выстрела в живот, грудь и конечности. Его повезли оперировать в больницу. Нападавший задержан.
Что известно о покушении на Фицо
- На официальной странице Роберта Фицо ответили относительно его состояния. Там подтвердили, что было совершено покушение на убийство. Глава правительства несколько раз ранен, он находится в критическом состоянии.
- Сейчас его транспортируют вертолетом в Банскую Быстрицу, поскольку в Братиславу это займет слишком много времени из-за необходимости немедленного вмешательства. Ближайшие часы станут решающими.
- Президент Украины Владимир Зеленский осудил покушение на словацкого премьера. По его словам, следует приложить все усилия, чтобы насилие не стало нормой в любой стране, форме или сфере. Лидер страны пожелал скорейшего выздоровления Фицо и выразил солидарность с народом Словакии.
- Один из очевидцев рассказал, что человек, который стрелял в главу правительства, прятался в толпе возле здания, где выступал Фицо. Его сразу обезвредили и задержали правоохранители. Нападавший пытался убежать, однако охрана премьера его схватила. Злоумышленник находится в СИЗО.