Минкульт подтвердил статус критически важных для ряда украинских и иностранных СМИ

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины подтвердило статус критически важных для функционирования экономики и жизнедеятельности населения в особый период ряду украинских и иностранных медиа. В список вошли ВВС, "УНИАН ТВ", "Белсат ТВ", "Укринформ", "Наше радио", НОТУ и Associated Press.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на декабрьские приказы Минкультуры. Это решение принято на основе соответствия указанных медиа критериям предприятий, важных в особый период.

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Какие СМИ признаны критически важными

Согласно приказам, установлено, что представительство Британской телерадиовещательной корпорации (ВВС), ООО "ДИДЖИВАН" (УНИАН ТВ), ООО "Офис польского телеканала "Белсат ТВ" в Украине", информационное агентство "Укринформ", ООО "Наше радио", ООО "ТРК "Медиа маркет" и АО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" соответствуют критериям предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, и получили соответствующий статус.

Кроме того, такой статус также был предоставлен представительству американского информационного агентства Associated Press.

Напомним, что правительство также разрешило бронировать священнослужителей от мобилизации. Также религиозные организации были внесены в перечень критически важных учреждений.