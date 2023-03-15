В WP рассказали, как Кремль расправился с фотографом, сумевшим заснять на камеру бронепоезд
Источник:The Washington Post
Журналисты одного из авторитетных американских изданий рассказали историю Михаила Короткова, который на протяжении многих лет как фотограф был одержим идеей охоты на "необычного зверя". Собственно, хотел мужчина, чтобы в объектив его камеры чаще попадал бронированный поезд президента России Владимира Путина.
Михаилу Короткову всего 31 год, но значительную часть своей жизни он потратил на отслеживание и фотографирование специального бронированного поезда русского диктатора. Именно он был тем фотографом-энтузиастом, который в 2018 году опубликовал в сети фотографию элитного транспортного средства Путина, констатировав, что "простые смертные на таком не ездят".
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"Поезд-призрак" параноидального диктатора
Как отметил сам фотограф, найти и зафиксировать с помощью объектива камеры поезд кремлевского карлика было страшно и волнительно. Коротков описал бронированное транспортное средство Путина как нечто похожее на жуткий "поезд-призрак" с секретным расписанием, без идентификационных номеров локомотивов и всегда закрытыми окнами.
Интересно, что у одного из вагонов есть необычный купол на вершине. По всей вероятности, там размещено специальное оборудование связи.
Я был так глубоко в своем хобби. Я пытался получить действительно редкие фото. И для меня вызов был настолько огромен, что я не думал о последствиях,
– рассказал фотограф в интервью.
Как известно, российский диктатор очень параноидально переживает за свою безопасность. Во время пандемии Covid-19 Коротков писал о том, что зафиксировал резкий рост использования Путиным этого бронированного поезда. Вероятно, это потому, что его труднее отследить, чем самолет.
Михаил Коротков / Фото Владислава Фоменко
На фотографа начали охоту спецслужбы
Следует сказать, что сделал Коротков много фотографий поезда Путина, но выложил в сеть всего несколько.
Я старался не привлекать внимание к тому факту, что меня очень интересует эта тема,
– сказал он.
Однако им все равно заинтересовались российские спецслужбы. В мае 2021 года на ютуб-странице Короткова появились странные сообщения. В них были дословные расшифровки приватных телефонных разговоров между ним и его ближайшим другом, а также записи разговоров с коллегой-споттером Владимиром и прочее.
Когда я увидел эти разговоры в своих комментариях, это было жутко. Я думал о своей личной безопасности. С того момента я понял, что все, что я опубликовал в интернете, может быть использовано против меня,
– констатировал Коротков.
По словам фотографа, единственное объяснение почему так происходило – это то, что за ним, вероятно, следит Федеральная служба безопасности (ФСБ). После осознания этого факта Короткову пришлось остановиться и перестать фотографировать бронированный поезд российского диктатора.
У Путина есть серьезные проблемы со здоровьем
Поскольку мы уже упомянули о параноидальности российского диктатора, следует к этой теме добавить, что с ним всегда ходит целый табун врачей. Они следят за тем, чтобы все у Владимира Владимировича было хорошо и он не умер преждевременно, – вероятно, никогда.
Однако все-таки рано или поздно, но президенту России придется попрощаться с собственной жизнью, ведь все люди смертны. Не следует исключать, что отойдет Путин на тот свет в недалекой перспективе. К тому же в Главном управлении разведки Украины недавно констатировали, что у лидера государства-террориста рак.