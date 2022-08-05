СМИ сообщили о новом пакете помощи США Украине: туда войдут дальнобойные боеприпасы

В новый пакет военной помощи США войдут дальнобойные боеприпасы. Речь идет о ракетах к HIMARS, которые могут бить на расстояние большее чем сейчас доступно для поражения нашей армией.

Ожидается, что следующий пакет помощи Украине в сфере безопасности от администрации Байдена составит 1 миллиард долларов. Об этом сообщили сразу 3 анонимных источника Reuters. Призывы предоставить нашим защитникам ракеты к установкам HIMARS недавно звучали даже в Офисе Президента.

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Чиновники США на условиях анонимности пояснили, что по состоянию на 5 августа президент Джозеф Байден еще не подписал очередной пакет вооружений. Поэтому список вооружения может варьироваться по стоимости и содержанию.

Однако, если его подпишут в его нынешнем виде, то он, в частности, будет включать:

боеприпасы для HIMARS;

боеприпасы для зенитно-ракетной системы NASAMS;

до 50 бронированных медицинских транспортных средств M113.

Новый пакет будет финансироваться в рамках президентского органа сокращения средств (PDA). Если Байден согласует передачу из запасов США, то ее будут присылать без необходимости одобрения Конгрессом.

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