СМИ сообщили о новом пакете помощи США Украине: туда войдут дальнобойные боеприпасы
Источник:Reuters
В новый пакет военной помощи США войдут дальнобойные боеприпасы. Речь идет о ракетах к HIMARS, которые могут бить на расстояние большее чем сейчас доступно для поражения нашей армией.
Ожидается, что следующий пакет помощи Украине в сфере безопасности от администрации Байдена составит 1 миллиард долларов. Об этом сообщили сразу 3 анонимных источника Reuters. Призывы предоставить нашим защитникам ракеты к установкам HIMARS недавно звучали даже в Офисе Президента.
Заметьте ВСУ шокировали американцев новым способом применения HIMARS
Чиновники США на условиях анонимности пояснили, что по состоянию на 5 августа президент Джозеф Байден еще не подписал очередной пакет вооружений. Поэтому список вооружения может варьироваться по стоимости и содержанию.
Однако, если его подпишут в его нынешнем виде, то он, в частности, будет включать:
- боеприпасы для HIMARS;
- боеприпасы для зенитно-ракетной системы NASAMS;
- до 50 бронированных медицинских транспортных средств M113.
Новый пакет будет финансироваться в рамках президентского органа сокращения средств (PDA). Если Байден согласует передачу из запасов США, то ее будут присылать без необходимости одобрения Конгрессом.Заметьте! Сейчас на вооружении ВСУ есть уже HIMARS со снарядами для залпового огня на расстояние до 80 километров – 6 ракет, которые вылетают до минуты времени. Однако также конструкцией установок предусмотрено применение ракеты с дальностью до 300 километров – MGM-140 ATACMS. Однако пока неизвестно, что именно могут предоставить в рамках нового миллиардного пакета.
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