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14 мая, 22:28
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СМИ узнали, кто вместе с Зеленским поедет в Турцию

София Рожик
Основні тези
  • Президент Зеленский посетит Турцию 15 мая, где встретится с Эрдоганом и, возможно, российской делегацией.
  • В украинскую делегацию войдут Андрей Ермак, Рустем Умеров, Игорь Жовква и Андрей Сибига.

Президент Зеленский 15 мая посетит Турцию, где встретится с президентом Эрдоганом и, возможно, с российской делегацией. Вместе с ним на встречу поедут еще несколько украинских чиновников.

Среди них – глава Офиса президента Андрей Ермак. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники NV.

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Кто поедет в Турцию в составе украинской делегации

Кроме Ермака, к Зеленскому в Турции присоединится министр обороны Украины Рустем Умеров, дипломатический советник президента Игорь Жовква и министр иностранных дел Андрей Сибига, который уже находится там.

К слову, Зеленский надеется, что Путин таки приедет на встречу. В вечернем обращении 14 мая он добавил, что Украина готова к любым форматам переговоров.

Но решение о формате переговоров и будут ли они, будет принимать лично президент уже завтра (15 мая – 24 Канал) в Турции, 
– отмечает источник NV.

Между тем Россия по состоянию на вечер 14 мая так официально и не сообщила, кто будет ее представлять на переговорах.