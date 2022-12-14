СМИ выяснили, при каком условии Байден подпишет решение о Patriot для Украины

Получить ЗРК Patriot – эффективный способ закрыть небо над Украиной. Сейчас ведутся обсуждения, можно ли передавать их Украине.

По данным СМИ, Байден подпишет план предоставления Украине системы ЗРК Patriot – дорогостоящих и эффективных систем. В то же время, это произойдет только после того, как Пентагон ответит на все его вопросы.

примите во внимание Данилов опубликовал красноречивый намек на фоне новостей о Patriot для Украины

В частности, говорится об:

обучении;

техническом обслуживании;

законности передачи;

влиянии на военную способность США.

Работа над параметрами программы подготовки уже идет. Вероятно, она состоится в Германии.

Данные от CNN

Тем временем в CNN заявили, что Штаты уже завершают планирование по отправке ЗРК Patriot Украина и. Положительные новости могут сообщить в ближайшее время. Сначала план должен одобрить глава Пентагона. Далее документ будет направлен на подпись Байдену.

Алексей Резников – министр обороны – в декабре рассказал, что Украина может получить ЗРК Patriot. В то же время это очевидно произойдет уже на следующем этапе войны . Никаких деталей министр обороны пока не рассказал.

ЗРК Patriot помогут частично вернуть безопасность в украинские города.



На что способны ЗРК Patriot / Инфографика 24 канала