СМИ выяснили, при каком условии Байден подпишет решение о Patriot для Украины
Источник:The Washington Post
Получить ЗРК Patriot – эффективный способ закрыть небо над Украиной. Сейчас ведутся обсуждения, можно ли передавать их Украине.
По данным СМИ, Байден подпишет план предоставления Украине системы ЗРК Patriot – дорогостоящих и эффективных систем. В то же время, это произойдет только после того, как Пентагон ответит на все его вопросы.
примите во внимание Данилов опубликовал красноречивый намек на фоне новостей о Patriot для Украины
В частности, говорится об:
- обучении;
- техническом обслуживании;
- законности передачи;
- влиянии на военную способность США.
Работа над параметрами программы подготовки уже идет. Вероятно, она состоится в Германии.
Данные от CNN
Тем временем в CNN заявили, что Штаты уже завершают планирование по отправке ЗРК Patriot Украина и. Положительные новости могут сообщить в ближайшее время. Сначала план должен одобрить глава Пентагона. Далее документ будет направлен на подпись Байдену.Важно! Алексей Резников – министр обороны – в декабре рассказал, что Украина может получить ЗРК Patriot. В то же время это очевидно произойдет уже на следующем этапе войны. Никаких деталей министр обороны пока не рассказал.
ЗРК Patriot помогут частично вернуть безопасность в украинские города.