СМИ пишут о записках в "Шахедах" и управлении через Telegram: что говорят в ЦПД

Недавно The Economist опубликовало статью о том, что якобы украинские инженеры продолжают анализировать последнюю поставку "Шахедов" и говорят, что сейчас одной из их самых больших забот является то, как контролируются эти российские беспилотники. Издание рассказало о "новом алгоритме".

Но в Центре противодействия дезинформации частично опровергли эти заявления. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ЦПД Андрея Коваленко.

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"Шахедами" не управляют через Telegram

У The Economist утверждали, что по наблюдениям украинских инженеров, новейшие модели "Шахедов" больше не чувствительны к украинским средствам радиоэлектронной борьбы.

Причиной этого является то, что они больше не полагаются на GPS с глушителями, а управляются искусственным интеллектом и подключаются к украинским сетям.

Инженеры также якобы обнаружили в одном из беспилотников записку, в которой говорилось о том, что у "Шахедов" новый алгоритм управления – беспилотники контролируются с помощью ботов в Telegram. Операторы-люди получают от них данные о полете и видео в реальном времени.

История о "записках в "Шахедах"" и управление через телеграмм-боты – это конечно что-то,

– отреагировал на эту информацию Коваленко.

Однако, то же время он добавил, что некоторые "Шахэды" еще с 2024 года управляются дистанционно, благодаря установленным камерам.

Глава ЦПД подчеркнул, что "никакой сенсации" нет – такие БпЛА украинские силы ПВО сбивают.