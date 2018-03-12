СМИ Британии призывают власть к решительным действиям против Кремля после отравления Скрипаля

Инцидент с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери показал, что Великобритании следует решительно и немедленно бороться с безнаказанными преступными действиями Кремля на территории других стран.

Режим Путина необходимо привлечь к ответственности за его злодеяния, акты агрессии и неприкрытое вмешательство в демократические процессы в западных государствах, пишет The Times в редакционной статье.

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Британии необходимо ускоренно принять меры по замораживанию активов приятелей президента России в Соединенном Королевстве, бойкоту официальными лицами государства Чемпионата мира по футболу, который состоится этим летом в РФ, высылке российских "дипломатов", которых обоснованно подозревают во вражеской деятельности, а также изгнанию из общества московской пропаганды. (...) Политики всего спектра должны отказаться от сотрудничества с фиктивными СМИ российского государства – вещательной компанией RT (бывшая Russia Today) и агентством Sputnik,

– говорится в статье.

Отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии чуть больше недели назад в городе Солсбери – это возмутительное событие, у которого был прецедент: экс-сотрудник КГБ Александр Литвиненко в 2006 году умер мученической смертью в Британии после того, как выпил чая с добавлением радиоактивного полония, напоминает издание.

Между тем журналисты Financial Times призывают не спешить с обвинениями, но, если российское вмешательство в эти события будет неопровержимо доказано, советуют Великобритании не уклоняться от "активных" мер, обещанных правительством.

"Далекая от решимости реакция Британии на убийство в 2006 году Александра Литвиненко с помощью радиоактивного полония-210, кажется, поощрила российских агентов", – рассуждают авторы публикации.

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В качестве карательных мер против Кремля FT предлагает ударить по британо-российским деловым связям. Как говорится, можно проводить более жесткую проверку происхождения российских денег, на которые покупается собственность и другие активы в Великобритании, а также российских ценных бумаг перед их выставлением на лондонскую фондовую биржу. Имущество высокопоставленных российских чиновников и связанных с Кремлем бизнесменов нужно внимательнее проверять. В некоторых случаях собственность может быть изъята, согласно Акту о финансах криминального происхождения (Criminal Finances Act).

Правительство также должно воспользоваться и поправкой к "Акту Магнитского", чтобы заморозить счета московских чиновников, которых обвиняют в нарушении прав человека и коррупции, считает издание.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.

Что такое "Акт Магнитского"? В США в 2012 году, а впоследствии и в ЕС, приняли закон (более известный как "список Магнитского") о запрете въезда 18 российским чиновникам-коррупционерам, которые причастны к смерти юриста Сергея Магнитского в 2009 году. Российский правозащитник раскрыл преступную схему, при помощи которой сотрудники МВД и российские чиновники отмывали миллиарды.