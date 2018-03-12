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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

ЗМІ Британії закликають уряд до рішучих дій проти Кремля після отруєння розвідника Скрипаля

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Уряд Британії повинен рішуче відреагувати на вбивство екс-розвідника Скрипаля та його дньки
Уряд Британії повинен рішуче відреагувати на вбивство екс-розвідника Скрипаля та його дньки / Колаж The Times

Інцидент із отруєнням колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Солсбері показав, що Великобританії слід рішуче та негайно боротися з безкарними злочинними діями Кремля на території інших країн.

Режим Путіна необхідно притягнути до відповідальності за його злодіяння, акти агресії та неприкрите втручання в демократичні процеси в західних державах, пише The Times у редакційній статті.

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Британії необхідно прискорено вжити заходів щодо заморожування активів приятелів президента Росії у Сполученому Королівстві, бойкоту офіційними особами держави Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться цього літа в РФ, висилку російських "дипломатів", яких обґрунтовано підозрюють у ворожій діяльності, а також вигнання з суспільства московської пропаганди. (...) Політики всього спектра повинні відмовитися від співпраці з фіктивними ЗМІ російської держави мовною компанією RT (колишня Russia Today) і агентством Sputnik,
йдеться в статті.

Отруєння Сергія Скрипаля та його доньки Юлії трохи більше тижня тому у місті Солсбер це обурлива подія, у якої був прецедент: екс-співробітник КДБ Олександр Литвиненко в 2006 році помер мученицькою смертю у Британії після того, як випив чаю з додаванням радіоактивного полонію, нагадує видання.

Натомість журналісти Financial Times закликають не поспішати із звинуваченнями, але, якщо російське втручання у ці події буде неспростовно доведене, радять Великобританії не ухилятися від "активних" заходів у відповідь, обіцяних урядом.

"Далека від рішучості реакція Британії на вбивство у 2006 році Олександра Литвиненка за допомогою радіоактивного полонію-210, здається, заохотила російських агентів", – розмірковують автори публікації.

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У якості каральних заходів проти Кремля FT пропонує вдарити по британо-російських ділових зв'язках. Як зазначається, можна проводити більш жорстку перевірку походження російських грошей, на які купується власність та інші активи у Великобританії, а також російських цінних паперів перед їхнім виставленням на лондонську фондову біржу. Майно високопоставлених російських чиновників і пов'язаних з Кремлем бізнесменів потрібно уважніше перевіряти. У деяких випадках власність навіть може бути вилучена, відповідно до Акту про фінанси кримінального походження (Criminal Finances Act).

Уряд також повинен скористатися і поправкою до "Акту Магнітського", щоб заморозити рахунки московських чиновників, яких звинувачують у порушенні прав людини та корупції, вважає видання.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії при загадкових обставинах помер і його 44-річний син.

Що таке "Акт Магнітського"? У США у 2012 році, а згодом і в ЄС, прийняли закон (більш відомий як "список Магнітського) про заборону в'їзду 18 російським чиновникам-корупціонерам, причетних до смерті юриста Сергія Магнітського у 2009 році. Російський правозахисник розкрив злочинну схему, за допомогою якої співробітники МВС і російські чиновники відмивали мільярди.

Теги: Новини політики Новини Росії Великобританія Отруєння Сергія Скрипаля Санкції
Джерело: 24 Канал
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