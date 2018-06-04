СМИ: Microsoft купит популярный сервис GitHub

Компания Microsoft договорилась о покупке популярного веб-сервиса для совместной разработки программного обеспечения GitHub.

Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на собственные источники.

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Сообщается, что уже сегодня, 4 июня, может быть официально объявлено о сделке.

По сообщениям СМИ, такое соглашение, безусловно, имеет смысл для Microsoft, поскольку компания продолжает привлекать разработчиков. Что касается GitHub, то компания, была поражена Сатье Наделлом, который активно поддерживал разработчиков и программирования с того дня когда возглавил Microsoft в 2014 году.

Покупка GitHub Microsoft предоставит доступ к 27 миллионов разработчиков программного обеспечения. Правда не все в GitHub в восторге от идеи, что компания перейдет под крыло софтверного гиганта. Стоит заметить, что в октябре 2017 года, кресло директора покинул сооснователь GitHub Крис Ванстрат. Сегодня в компании нет единоличного руководства.

Считается, что Microsoft могут удачно интегрировать GitHub в экосистему собственных проектов. Например, компания может совместить сервис со своим облачным хранилищем Microsoft Azure, что позволит разработчикам быстро запускать свои проекты в облаке.

В то же время корпоративный вице-президент компании Microsoft по коммуникациям Фрэнк Шоу сказал, что у компании нет никаких комментариев относительно этого.

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Вы знаете, мы не комментируем подобные слухи,

– сказал Шоу.

Что известно о GitHub?

Это один из крупнейших веб-сервисов для совместной разработки программного обеспечения. GitHub это "социальная сеть" для разработчиков. Существуют бесплатные и платные тарифные планы пользования сайтом. Сервис бесплатен для проектов с открытым исходным кодом и предоставляет пользователям все свои возможности. Для отдельных индивидуальных проектов предлагаются различные платные тарифные планы.