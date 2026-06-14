Видео операции опубликовал премьер-министр Великобритании Кир Стармер в социальной сети X.
Смотрите также "Меньше денег на ракеты": Сибига отреагировал на арест российского танкера Великобританией
Как британские спецназовцы смогли захватить российский танкер?
На обнародованном видео видно, как британские спецназовцы осуществляют высадку на борт и проводят обыск судна.
Операция по задержанию танкера российского теневого флота: смотрите видеоЕсли для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
На сообщение отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, поблагодарив Великобританию за решительные действия. По его словам, доходы от нефти и газа являются ключевым источником финансирования войны России, поэтому ограничение таких поступлений напрямую влияет на ее возможности продолжать агрессию.
Зеленский подчеркнул, что каждое решение партнеров о блокировании или задержании судов, перевозящих российскую нефть, приближает завершение войны. Он также призвал европейские страны расширить инструменты воздействия – в частности, разрешить не только задержание танкеров, но и конфискацию нефти, перевозимой такими судами.
По словам президента, такие меры могут существенно усилить экономическое давление на Россию и ускорить достижение мира.
Напомним, утром 14 июня британские военные перехватили в проливе Ла-Манш танкер, принадлежащий российскому теневому флоту и пытавшийся пройти через стратегически важный морской маршрут.
В Министерстве обороны Великобритании уточнили, что судно было взято на абордаж морскими пехотинцами совместно с сотрудниками Национального агентства по борьбе с преступностью. Операция длилась около шести часов и проходила при участии авиации и кораблей ВМС.
После ее завершения танкер Smyrtos переместили под контроль в район побережья Англии, где за ним ведут наблюдение для предотвращения возможных рисков безопасности или экологических рисков.