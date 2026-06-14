Відео операції показав прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у соцмережі X.

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Як британські спецпризначенці змогли захопити російський танкер?

На оприлюдненому відео видно, як британські спецпризначенці здійснюють висадку на борт та проводять обшук судна.

Операція затримання танкера російського тіньового флоту: дивіться відео

На допис відреагував президент України Володимир Зеленський, подякувавши Великій Британії за рішучі дії. За його словами, доходи від нафти та газу є ключовим джерелом фінансування війни Росії, тому обмеження таких надходжень напряму впливає на її можливості продовжувати агресію.

Зеленський наголосив, що кожне рішення партнерів щодо блокування або затримання суден, які перевозять російську нафту, наближає завершення війни. Він також закликав європейські країни розширити інструменти впливу – зокрема дозволити не лише затримання танкерів, а й конфіскацію нафти, що перевозиться такими суднами.

За словами президента, такі заходи можуть суттєво посилити економічний тиск на Росію та прискорити досягнення миру.

Нагадаємо, вранці 14 червня британські військові перехопили в протоці Ла-Манш танкер, який належить до російського тіньового флоту і намагався пройти через стратегічно важливий морський маршрут.

У Міністерстві оборони Британії уточнили, що судно було взято на абордаж морськими піхотинцями спільно зі співробітниками Національного агентства боротьби зі злочинністю. Операція тривала близько шести годин і проходила за участі авіації та кораблів ВМС.

Після її завершення танкер Smyrtos перемістили під контроль у район узбережжя Англії, де за ним здійснюють спостереження для запобігання можливим безпековим або екологічним ризикам.