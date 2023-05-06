Об этом 24 Каналу рассказал политолог и политический аналитик из США Рамис Юнус. Он предположил, какой будет роль Китая в финализации этой войны.

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Юнус вспомнил события Второй мировой войны, когда эти враждебные страны смогли объединиться ради общей цели, ведь если стоит конкретная задача, то американцы всегда работают со всеми, кто может быть полезен.

Россия фактически остается без поддержки

Американцы понимают, что Китай сейчас достаточно удачно вышел на авансцену. Сначала на голосованиях Генассамблеи ООН они трижды проявляли нейтральную позицию, а в четвертый раз проголосовали, подтверждая, что Россия является агрессором. Это произошло потому, что их роль как модератора признали в мире, уверен политолог.

Так же как Турция, Китай балансирует между собственными интересами и стремится быть модератором в конфликте, которого признают воюющие стороны.

Сейчас ситуация на фронте, в том числе и политическом, показывает, что война не может закончиться ничьей, она закончится поражением более слабой стороны. И все страны, в том числе Китай, понимают, что силы не соразмерны, Россия не имеет той поддержки, которая есть у Украины.

У Украины сегодня системная поддержка коллективного Запада во главе с США. И здесь героизм украинского народа, мотивация и то, что они показали в освобожденных областях. Сейчас режим тишины и все понимают, что будет гораздо сильнее контрнаступление Украины, вероятно, будут конкретные успехи,

– добавил спикер.

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Китай сможет давить на Россию

Однако сейчас все понимают, что главный вопрос состоит в том, что будет после контрнаступления. И, вероятно, всех территорий только контрнаступлением освободить не удастся, предположил Юнус. Но с позиции силы Украина сможет диктовать правила.

Если Украина выйдет на перешеек, разбомбит Крымский мост, Крым окажется в окружении, конечно, все вспомнят 2014 год, как происходила аннексия без единого выстрела. Так же эти территории смогут и вернуть,

– прокомментировал аналитик.

В этом сыграет большую роль дипломатия между двумя воюющими государствами. На стороне России должна быть более сильная страна, которая заставит Россию послушаться. Турция сейчас не имеет рычагов влияния, чтобы принудить Россию к определенным действиям.

Поэтому позади Украины будут Соединенные Штаты Америки, а позади России по этому вопросу будет Китай. И Соединенные Штаты Америки поэтому положительно на это реагируют, просто осторожно наблюдают за всеми процессами.

– заметил Юнус.

Многое зависит от успехов на фронте

Со своей стороны Китай понимает, если Россия сейчас недостаточно способна на договоренности, то после очередного нокдауна, который она, вероятно, получит в ближайшее время, она станет более сговорчивой. Затем начнутся закулисные переговоры, если они придут к логическому результату, тогда могут напрямую присоединиться стороны, считает политический эксперт.

Он отметил, что сейчас доверие между Украиной и союзниками растет благодаря взвешенной работе дипломатии. Потому некоторые острые вопросы союзники уже не воспринимают так резко. Уже пришло полное понимание всех сторон, что в этом вопросе США и Украина пойдут до конца, Америка на полпути не покинет Украину.

Вопрос только в том, когда эта война закончится. И очень многое зависит от того, как сейчас будут развиваться события на поле боя. Это касается не только вас, но и всей планеты, будущего этой планеты, ее системы и безопасности.

– резюмировал Юнус.

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