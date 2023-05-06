Про це 24 Каналу розповів політолог та політичний аналітик зі США Раміс Юнус. Він припустив, якою буде роль Китаю у фіналізації цієї війни.

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Юнус згадав події Другої світової війни, коли ці ворожі країни змогли об'єднатися заради спільної мети, адже якщо стоїть конкретне завдання, то американці завжди працюють з усіма, хто може бути корисним.

Росія фактично лишається без підтримки

Американці розуміють, що Китай зараз досить вдало вийшов на авансцену. Спочатку на голосуваннях Генасамблеї ООН вони тричі виявляли нейтральну позицію, а вчетверте проголосували, підтверджуючи, що Росія є агресором. Це сталося тому, що їхню роль як модератора визнали у світі, переконаний політолог.

Так само як Туреччина, Китай балансує між власними інтересами і прагне бути модератором у конфлікті, якого визнають сторони, що воюють.

Зараз ситуація на фронті, зокрема й політичному, показує, що війна не може закінчитися нічиєю, вона закінчиться поразкою слабшої сторони. І всі країни, зокрема і Китай, розуміють, що сили не співмірні, Росія не має тієї підтримки, яка є в України.

В України сьогодні системна підтримка колективного Заходу на чолі з США. І тут героїзм українського народу, мотивація і те, що вони показали у звільнених областях. Зараз режим тиші і всі розуміють, що буде набагато сильнішим контрнаступ України, певно, будуть конкретні успіхи,

– додав спікер.

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Китай зможе тиснути на Росію

Однак зараз всі розуміють, що головне питання в тому, що буде після контрнаступу. І, ймовірно, усіх територій лише контрнаступом звільнити не вдасться, припустив Юнус. Але з позиції сили Україна зможе диктувати правила.

Якщо Україна вийде на перешийок, розбомбить Кримський міст, Крим опиниться в оточенні, звісно, всі згадають 2014 рік, як відбувалася анексія без єдиного пострілу. Так само ці території зможуть і повернути,

– прокоментував аналітик.

В цьому зіграє велику роль дипломатія між двома державами, які воюють. На боці Росії повинна бути сильніша країна, яка змусить Росію послухатися. Туреччина зараз не має важелів впливу, аби змусити Росію до певних дій.

Тому позаду України будуть Сполучені Штати Америки, а позаду Росії в цьому питанні буде Китай. І Сполучені Штати Америки тому позитивно на це реагують, просто обережно спостерігають за усіма процесами,

– зауважив Юнус.

Багато що залежить від успіхів на фронті

Зі свого боку Китай розуміє, якщо Росія зараз не достатньо спроможна на домовленості, то після чергового нокдауну, який вона, імовірно, отримає найближчим часом, вона стане більш зговіриливою. Потім почнуться залаштункові переговори, якщо вони прийдуть до логічного результату, тоді можуть безпосередньо доєднатися сторони, вважає політичний експерт.

Він зауважив, що зараз довіра між Україною та союзниками росте, завдяки виваженій роботі дипломатії. Тому деякі гострі питання союзники вже не сприймають так різко. Уже прийшло повне розуміння у всіх сторін, що в цьому питанні США та Україна підуть до кінця, Америка на півдороги не залишить Україну.

Питання лише в тому, коли закінчиться ця війна. І дуже багато залежить від того, як зараз будуть розвиватися події на полі бою. Це стосується не лише вас, а й усієї планети, майбутнього цієї планети, її системи та безпеки,

– резюмував Юнус.

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