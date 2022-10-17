Выезд женщин за границу во время военного положения: есть ли какие-то ограничения

В начале октября Верховная Рада приняла законопроект о воинском учете для женщин. В Минобороны заверили, что никаких ограничений по выезду за границу в нем не предусмотрено.

Украинские парламентарии 7 октября большинством голосов приняли законопроект о военной службе для гражданок нашего государства. 24 канал собрал всю важную информацию о том, вводят ли какие-то ограничения для женщин этим документом.

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Запрета нет, однако законопроект должен быть принят в 2023 году

В пресс-службе Министерства обороны сообщили, что украинки, которые стоят на учете, смогут выехать за пределы страны. Соответствующее заявление появилось еще в сентябре, когда нардепы работали над поправками к закону.

Анна Маляр заместитель министра обороны Этот приказ не меняет норм действующего законодательства, но позволит Комитету, а затем и парламенту доработать и внести изменения в законодательство, чтобы урегулировать этот вопрос. Мы можем только отсрочить сроки. Еще на год – до 1 октября 2023 – они отсрочены, а за это время парламентарии смогут на законодательном уровне установить, что воинский учет женщин соответствующих профессий/специальностей исключительно добровольный. Работа в комитете Верховной Рады активно продолжается. Поэтому никакой паники и измены. Никаких ограничений для женщин нет.

Документы, необходимые для выезда

В сентябре в ведомстве отмечали, что принятие этого решения будет отложено до 1 октября 2023 года . Министр обороны Алексей Резников даже подписал соответствующий приказ, однако депутаты решили не затягивать с голосованием.

Юрист Дарья Лысенко отметила в интервью Liga.net, какой пакет документов нужно собрать военнообязанным украинкам для пересечения границы. Также она сообщила, что есть случаи отказа женщинам выезжать за пределы Украины. Однако это не массово, как "утверждают определенные СМИ". Чаще всего основанием для запрета в пересечении границы является отсутствие у гражданки одного из документов, удостоверяющих личность, например:

загранпаспорта;

служебного паспорта;

дипломатического паспорта;

удостоверения личности моряка;

удостоверения члена экипажа.

Женщины на учете могут брать отсрочку, но это необязательно

Пограничники разрешают одноразовый выезд также по "внутренним паспортам". Однако такая возможность только у украинок, которые эвакуировались из районов ведения боевых действий. Кроме того, важно знать, что на границе с Польшей и Молдовой пропускают женщин по цифровым документам в программе Дія.

Лысенко сказала, что на практике пограничники не требуют у женщин дополнительных документов о воинском учете. Призыв гражданок производится по их желанию.

Однако на всякий случай военнообязанные украинки могут оформить отсрочку от службы на следующих основаниях:

наличие трех и более детей младше 18 лет;

самостоятельное воспитание женщиной ребенка в возрасте до 18 лет;

воспитание ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет или совершеннолетнего ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы.

Являются ли невыплаченные кредиты помехой для выезда

Эксперт убеждена, что наличие кредитной задолженности не является законным основанием для отказа в пересечении государственной границы.

В выезде могут отказать только при наличии решения суда. В документе должна идти речь о временном ограничении в праве выезда за пределы Украины, если гражданин не выполняет обязательства по уплате долга.

Где можно проверить, что гражданин имеет право выезжать за границу

Получить информацию об ограничениях по выезду за пределы можно путем проверки открытых реестров и поисковых сервисов:

Источники юридического консультирования

также направить письменное обращение в Государственную пограничную службу Украины. Но стоит это делать заблаговременно, потому что ответ от пограничников поступает в течение месяца.

Украинцы могут узнать всю необходимую информацию по юридическим вопросам на следующих ресурсах:

В чат-боте Юридический советчик для ВПЛ – сервис доступен в Viber, Telegram, Facebook, Messenger.

У юристов благотворительного фонда "Право на защиту" – консультирование бесплатно.

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