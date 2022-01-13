Смотрел затаив дыхание, – Зеленский поздравил с запуском спутника "Сич" в космос

Украина в четверг, 13 января, вывела в космос свой спутник "Сич-2-30". Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что это событие чрезвычайно важно для нашего государства.

Глава государства уверен, что трансляцию запуска смотрели тысячи украинских граждан. Об этом политик сообщил на своей странице в социальных сетях.

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Я тоже, затаив дыхание, следил онлайн, как ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартует с мыса Канаверал в США с нашим космическим аппаратом, как отделяется первая ступень, и не сдерживал радости, когда стало ясно, что запуск состоялся успешно,

– сказал Владимир Зеленский.

Президент рассказал, что нынешний успешный запуск стал первым за последние десять лет выведением в космос украинского спутника. С "особой гордостью" он отметил и поблагодарил:

конструкторов,

инженеров,

ІТ-специалистов,

испытателей.

По его словам, они еще раз подтвердили свой высокий уровень и доказали способность создавать новые образцы современной космической техники и утверждать Украину как мощное космическое государство.

С уверенностью могу сказать, что сегодня у нас есть еще один успешный пример плодотворного сотрудничества украинских и американских компаний в сфере мирного освоения космоса,

– добавил глава государства.

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Текст публикации Владимира Зеленского:

Спутник дистанционного зондирования Земли "Сич-2-30" разработало и изготовило ГП "Конструкторское бюро "Южное" имени Михаила Кузьмича Янгеля" вместе с другими украинскими предприятиями. Кстати, это полностью отечественная разработка.

Сегодня произошло очень важное событие – Украина вывела в космос свой спутник "Сич-2-30".

Убежден, что трансляцию запуска смотрели тысячи украинцев. Я тоже, затаив дыхание, следил онлайн, как ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартует с мыса Канаверал в США с нашим космическим аппаратом, как отделяется первая ступень, и не сдерживал радости, когда стало ясно, что запуск прошел успешно.

Спутник дистанционного зондирования Земли "Сич-2-30" разработало и изготовило ГП "Конструкторское бюро "Южное" имени Михаила Кузьмича Янгеля" вместе с другими украинскими предприятиями. Это полностью отечественная технология.

Нынешний успешный запуск стал первым за последние десять лет выведением в космос украинского спутника. Поэтому с особой гордостью хочу отметить и поблагодарить украинских конструкторов, инженеров, ІТ-специалистов и испытателей, которые еще раз подтвердили свой высокий уровень. Они доказали возможность создавать новые образцы современной космической техники и утверждать Украину как мощное космическое государство.

С уверенностью могу сказать, что сегодня у нас еще один успешный пример плодотворного сотрудничества украинских и американских компаний в сфере мирного освоения космоса.