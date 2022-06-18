"Смотрели то на сапоги, то в глаза", – мэр Мариуполя рассказал, как проходил российские блокпосты

18 июня 2022 , 19:14
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Мэр Мариуполя Вадим Бойченко вынужденно покинул город 26 февраля. Тогда некоторые службы проинформировали его, что в Мариуполь вошли диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) с тяжелым вооружением.

В намерениях оккупантов было захватить мэра, поэтому Бойченко порекомендовали уехать. Эту информацию главе Мариуполя подтвердил также глава военной администрации рассказал эксклюзивно сайту 24 канала Вадим Бойченко.

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"Я уехал под другими документами, но я уехал"

Мэр Вадим Бойченко покинул город 26 февраля, а уже на следующий день Мариуполь оцепили оккупационные войска. Потому вернуться больше не удалось. Ситуация быстро менялась и россияне начали разрушать город.

Уже 5 марта украинские власти пытались организовать эвакуацию.

Мы формировали эти планы, давали локации, говорили о количестве транспорта в Мариуполе. Но россияне разрушали наши планы, разрушали наш транспорт, стреляли по городу,
– отметил он.

Вадим Бойченко / Фото Валентины Полищук, 24 канал

3 марта Бойченко лично возглавил эвакуацию и поехал в оккупированный Бердянск. По его словам, заехать туда удалось с представителями церкви – 11 священнослужителями.

Я не поехал с удостоверением, что я – городской голова. Я поехал под другими документами, но я поехал. Мы доехали только до Бердянска. К сожалению, в Мариуполь нас так и не пустили, потому что город был очень разрушен, и они не хотели, чтобы ни одна международная миссия это увидела,
– добавил мэр.

Разрушенный Мариуполь / Фото Telegram-канал "Мариуполь сейчас"

Постоянные допросы и контроль

Глава города рассказал, что, проезжая российские блокпосты, его постоянно допрашивали. Он был обут в берцы и россияне пристально смотрели то на сапоги, то в глаза.

А потом оккупанты спросили настоятеля Запорожской Епархии владыку Луку: "А этот парень с вами?" Он отвечает: "Да, у меня на послушаниях". И это спасло Бойченко.

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Еще один пример был, когда мэр города ехал на машине. На вопрос боевиков квазиреспублик: "Ты врач? Кто ты?". Бойченко ответил, что сопровождает эту миссию. Оккупант был пьяным с патроном в патроннике. После этого их все время сопровождал спецназ РФ и всегда держал все под контролем. То есть двигаться, как захотелось, было бы невозможно.

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Автор: Аліна Туришин