"Смотрящий" за Минюстом: юрист, на свадьбе которого гулял Богдан, отрицает интерес к власти

Андрей Довбенко, ради свадьбы которого глава Офиса Президента Андрей Богдан пропустил официальные мероприятия на День Независимости, отрицает интерес к должностям в правительстве и его влияние на кадровые назначения.

Андрей Довбенко заверил, что не планирует идти во власть и опроверг слухи о своем вероятном назначении на пост министра юстиции.

Это не мое, я человек бизнеса, –

сказал он журналистам во время форума YES в Киеве.

Кто такой Андрей Довбенко и почему его называют самым влиятельным теневым человеком в Минюсте?

Андрея Довбенко журналисты назвали "смотрящим" за Министерством юстиции. Ему приписывают влияние на кадровые назначения и "решения вопросов", в частности с государственными регистраторами.

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Высокие должности в Минюсте в данный момент заняли люди Довбенко, что фактически подтвердил новый министр юстиции Денис Малюська. В рамках расследования журналисты разыскали свидетелей официальных совещаний ведомства, на которых вместе с министром присутствовал и Довбенко. Различные департаменты Минюста - это и исполнительная служба, и регистрационная, и предприятие СЕТАМ, торгующее арестованным имуществом - возглавили соратники Довбенко.



Кто из товарищей Довбенко возглавлял департаменты в Минюсте

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Что делал глава Офиса Президента на свадьбе Довбенко?Андрей Богдан прибыл на свадьбу в Сен-Тропе 22 августа. Третий день празднования пришелся на День Независимости. И пока президент Владимир Зеленский принимал официальные делегации и присутствовал на параде в центре Киева, руководитель его Офиса отдыхал на частной яхте.



Интересно, что избранницу Довбенко - юристку Анну Огренчук - несколько недель назад назначили в комиссию по вопросам правовой реформы, куда также вошли приближенные к Андрею Богдану люди. Состав комиссии был утвержден указом Зеленского, а за его формирование отвечал глава ОПУ. Приехали отпраздновать свадьбу и украинские служители Фемиды – судьи хозяйственного суда Киева Виктория Джарты и Елена Чинчин.



Президент Владимир Зеленский впоследствии сказал, что Богдан "был неправ", отдав предпочтение свадьбе официальным мероприятиям на День Независимости. Сам же глава Офиса Президента заявил, что в свободное от работы время может ездить, куда хочет.