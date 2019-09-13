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      "Смотрящий" за Минюстом: юрист, на свадьбе которого гулял Богдан, отрицает интерес к власти

      8 Читати новину українською
      Андрей Довбенко
      Андрей Довбенко / ua.news

      Андрей Довбенко, ради свадьбы которого глава Офиса Президента Андрей Богдан пропустил официальные мероприятия на День Независимости, отрицает интерес к должностям в правительстве и его влияние на кадровые назначения.

      Андрей Довбенко заверил, что не планирует идти во власть и опроверг слухи о своем вероятном назначении на пост министра юстиции.

      Это не мое, я человек бизнеса, –
      сказал он журналистам во время форума YES в Киеве.

      Кто такой Андрей Довбенко и почему его называют самым влиятельным теневым человеком в Минюсте?

      Андрея Довбенко журналисты назвали "смотрящим" за Министерством юстиции. Ему приписывают влияние на кадровые назначения и "решения вопросов", в частности с государственными регистраторами.

      Читайте также: Что Богдан делал на помпезном свадьбе в Сен-Тропе: расследование журналистов

      Высокие должности в Минюсте в данный момент заняли люди Довбенко, что фактически подтвердил новый министр юстиции Денис Малюська. В рамках расследования журналисты разыскали свидетелей официальных совещаний ведомства, на которых вместе с министром присутствовал и Довбенко. Различные департаменты Минюста - это и исполнительная служба, и регистрационная, и предприятие СЕТАМ, торгующее арестованным имуществом - возглавили соратники Довбенко.


      Кто из товарищей Довбенко возглавлял департаменты в Минюсте

       К теме: Богдан в наручниках пошутил о своей поездке на свадьбу в Сен-Тропе

      Что делал глава Офиса Президента на свадьбе Довбенко?Андрей Богдан прибыл на свадьбу в Сен-Тропе 22 августа. Третий день празднования пришелся на День Независимости. И пока президент Владимир Зеленский принимал официальные делегации и присутствовал на параде в центре Киева, руководитель его Офиса отдыхал на частной яхте.

      Интересно, что избранницу Довбенко - юристку Анну Огренчук несколько недель назад назначили в комиссию по вопросам правовой реформы, куда также вошли приближенные к Андрею Богдану люди. Состав комиссии был утвержден указом Зеленского, а за его формирование отвечал глава ОПУ. Приехали отпраздновать свадьбу и украинские служители Фемиды – судьи хозяйственного суда Киева Виктория Джарты и Елена Чинчин.

      Президент Владимир Зеленский впоследствии сказал, что Богдан "был неправ", отдав предпочтение свадьбе официальным мероприятиям на День Независимости. Сам же глава Офиса Президента заявил, что в свободное от работы время может ездить, куда хочет.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Андрей Богдан Министерство юстиции
      Источник: 24 канал
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