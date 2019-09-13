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      "Смотрящий" за Мін'юстом: юрист, на весіллі якого гуляв Богдан, заперечує інтерес до влади

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      Андрій Довбенко
      Андрій Довбенко / ua.news

      Андрій Довбенко, заради весілля якого глава Офісу Президента Андрій Богдан пропустив офіційні заходи на День Незалежності, заперечує інтерес до посад в уряді і його вплив на кадрові призначення.

      Андрій Довбенко запевнив, що не планує йти у владу і заперечив чутки про своє ймовірне призначення на посаду міністра юстиції.

      Це не моє, я людина бізнесу, –
      сказав він журналістам під час форуму YES у Києві.

      Хто такий Андрій Довбенко і чому його називають найвпливовішою тіньовою людиною у Мін'юсті?

      Андрія Довбенка журналісти назвали "смотрящим" за Міністерством юстиції. Йому приписують вплив на кадрові призначення і "вирішення питань", зокрема з державними реєстраторами.

      Читайте також: Що Богдан робив на помпезному весіллі у Cен-Тропе: розслідування журналістів

      Високі посади у Мін'юсті сьогодні зайняли люди Довбенка, що фактично підтвердив новий міністр юстиції Денис Малюська. В рамках розслідування журналісти розшукали свідків офіційних нарад відомства, на яких разом з міністром був присутній і Довбенко. Різні департаменти Мін'юсту – це і виконавча служба, і реєстраційна, і підприємство СЕТАМ, яке торгує арештованим майном – очолили соратники Довбенка.


      Хто з товаришів Довбенка очолював департаменти у Мін'юcті

      До теми: Богдан у наручниках пожартував про свою поїздку на весілля у Сен-Тропе

      Що робив глава Офісу Президента на весіллі Довбенка?
      Андрій Богдан прибув на весілля у Сен-Тропе 22 серпня. Третій день святкування припав на День Незалежності. І поки президент Володимир Зеленський приймав офіційні делегації і був присутній на параді в центрі Києва, керівник його Офісу відпочивав на приватній яхті. 

      Цікаво, що обраницю Довбенка - юристку Ганну Огренчук кілька тижнів тому призначили у комісію з питань правової реформи, куди також увійшли наближені до Андрія Богдана люди. Склад комісії було затверджено указом Зеленського, а за його формування відповідав глава ОПУ. Приїхали відсвяткувати весілля й українські служителі Феміди – судді господарського суду Києва Вікторія Джарти та Олена Чинчин.

      Президент Володимир Зеленський згодом сказав, що Богдан "був неправий", віддавши перевагу весіллю друга офіційним заходам на День Незалежності. Сам же глава Офісу Президента заявив, що у вільний від роботи час може їздити, куди хоче.

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      Теги: Новини України Новини політики Міністерство юстиції Андрій Богдан Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 канал
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