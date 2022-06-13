Сможет ли государство отстроить украинцам жилье, разрушенное Россией

Благородные обязательства власти нуждаются в комплексном дизайне и реальном финансовом наполнении. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Страна, превращенная в руины

Бородянка, Буча, Ирпень, Мариуполь, Северодонецк, Сумы, Харьков, Чернигов – тысячи украинских городов и сел разрушены российским агрессором на 50 – 90%. Десятки тысяч многоквартирных жилых и частных домов превращены в руины, другие капитально повреждены и стали непригодными для проживания.

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Сотни тысяч украинских семей остались без жилья: кто-то живет у родственников или знакомых или во временных модульных домах, построенных на международные спонсорские средства, кто-то арендует жилье за последние деньги… Вырисовывается ли хоть какая-то положительная перспектива в этом сплошном хаосе разрушения и безысходности?

В середине апреля этого года Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал масштабную госпрограмму восстановления разрушенного российскими захватчиками жилья украинцев. По его словам, для реализации этого мегапроекта Украина уже привлекает ведущих архитекторов, государств-партнеров и международных доноров.

Также президент отметил, что во время восстановления в первую очередь будут обеспечены качественная городская планировка, энергосбережение, экологичность материалов, инклюзивность, предположительно, произойдет полная "замена" панельных домов на более современные и технологичные.

"Теоретическое" восстановление

Впрочем, сегодня власти вынуждены ограничиваться в основном декларативным "протоколом о намерениях", хотя и известно, что в настоящее время парламент нарабатывает профильный законопроект относительно компенсации за поврежденное или уничтоженное во время войны жилье, а Минцифры еще в марте этого года ввело через приложение Дия алгоритм для заявлений на государственное возмещение.

Однако точной статистики относительно количества разрушенных россиянами домов и квартир, "глубины" повреждений каждого конкретного объекта в распоряжении правительства нет. И это выглядит едва ли не главным препятствием в дизайне анонсированной госпрограммы.

Ведь существует объективная проблема – пока невозможен реальный учет уничтоженного и поврежденного жилья на временно оккупированных территориях и в зонах боевых действий, к тому же речь идет о динамичной статистике. Спутниковые снимки предоставляются к весьма общей, абстрактной картине, поэтому, конечно, должны быть реализованы детализированные исследования, экспертизы и финансовые оценки в целом, комплексный аудит убытков – именно в "полевых" условиях, на местах.

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Поражающие цифры

Эти люди, оказавшиеся в ужасных жизненных обстоятельствах, без крова, конечно, сегодня волнуются за свое будущее – они банально не знают, построят ли для них вообще новое жилье за государственный счет, или они без всяких надежд окажутся на улице, где зимой им даже грозит холодная смерть.

По весьма приблизительным правительственным оценкам, в настоящее время повреждено или разрушено более 40 миллионов квадратных метров жилья. В середине апреля этого года народный депутат Елена Шуляк отметила, что с начала войны без жилья осталось 220 тысяч украинцев. По состоянию на начало мая через приложение Дия подали почти 135 тысяч заявок на госкомпенсацию за разрушенное жилье. Вполне вероятно, что на сегодняшний день статистика пострадавших уже превысила миллион граждан.

Подобные сомнения вряд ли выглядят безосновательными, так как пока даже не сверстана хоть бы "дорожная карта" восстановления разрушенного жилья с конкретно определенными источниками финансирования. Сегодня можем говорить только о "точечных", локальных проектах восстановления единичных объектов, скажем, в Житомире, Киеве, некоторых других городах.

Что касается источников финансирования, то пока неизвестно, из каких фондов эта многоуровневая, сложная и гиперзатратная госпрограмма будет покрываться. Очевидно, на возможность публичных средств вряд ли можно рассчитывать, ведь львиная доля бюджетных ресурсов сегодня сфокусирована на покрытии расходов на армию и социальные обязательства государства.

Российская агрессия привела к беспрецедентному упадку отечественной экономики, масштабному разрушению государственной инфраструктуры, массовому закрытию предприятий. Так, по прогнозам министра финансов Украины Сергея Марченко, по итогам 2022 года ожидается головокружительное падение ВВП в регистре 40 – 50%.

Поэтому совершенно очевидно, что без международной донорской помощи программа восстановления разрушенного войной жилья останется на уровне чиновничьих реляций и обещаний, не имеющих реальной почвы. Хотя в этом контексте украинское правительство рассчитывает на финансовую поддержку со стороны МВФ, Всемирного банка, государств-членов ЕС, международных гуманитарных и благотворительных организаций, частных доноров.

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Вопросы, на которые еще нет ответов

Также пока непонятно, кто именно будет государственным оператором программы – Мининфраструктуры или Минрегион? Предусматривается ли многоуровневая модель управления? Не будут ли похоронены надежды переселенцев на крышу над головой, жилье которых уничтожили российские агрессоры, из-за традиционного "перетягивания рубашки" между разными министерствами и ведомствами ради "теневого" контроля над финансовыми потоками?

А если, например, дизайн программы будет основываться на децентрализованной модели, достаточно ли жестким будет правительственный финансовый контроль за эффективным использованием средств руководителями местных властей? К тому же, судя по всему, успешное преодоление всех контроверсионных аспектов будет зависеть от многочисленных стейкхолдеров, что в разы затрудняет успешную "верстку" по крайней мере черновика госпрограммы.

Да и вообще, будет ли она максимально прозрачной, с четкими и справедливыми правилами и алгоритмами для всех пострадавших переселенцев, такими как:

отсутствие коррупционной составляющей в очередности получения нового жилья или компенсаций за разрушенное;

справедливо установленные парламентом и правительством коэффициенты возмещения и адекватная оценка публичными "операторами" реальных размеров ущерба;

гарантированные государством и конкретно сформулированные дедлайны для каждого реципиента программы;

максимальное покрытие государственным возмещением не только полностью, но и частично разрушенного жилья.

На указанный комплекс проблем и вопросов мы будем искать максимально конкретные ответы в правительстве, Минфине, Мининфраструктуре, Минрегионе, внешнеполитическом ведомстве, местных органах власти и т.д. Также считаю, что к контролю за программой необходимо привлечь отечественные общественные и международные организации, чтобы предотвратить вышеназванные риски.

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