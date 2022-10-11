Россия заказала у Ирана 2 400 дронов: Жданов ответил, возможна ли такая масштабная поставка

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече лидеров стран G7 заявил, что Россия заказала у Ирана еще 2 400 дронов-камикадзе Shahed-136. Впрочем, это не значит, что она их получит.

Не факт даже, что Иран может до конца выполнить первый заказ России. Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Россия не обязательно получит дроны

Специалист напомнил, что когда впервые появлялась информация о том, что Россия получила иранские дроны, там говорилось об 1 тысяче единиц. Именно столько вроде бы заказала Россия.

На сегодня из тех данных, которые публикует наша разведка, они получили около 300 дронов-камикадзе. Пока другой информации нет,

– заявил Олег Жданов.

По его словам, когда президент озвучивает такую цифру, это может быть предварительная договоренность достичь между Ираном и Россией. Впрочем, срок, сколько лет будут выполнять этот заказ – это очень большой вопрос.

"Я думаю, что особенно сегодня, когда Иран уже в третий раз официально отказывается от поставок этих дронов, плюс его технологические возможности, я думаю, чтобы они выполнили первую задачу – 1 тысячу штук", – резюмировал военный эксперт.

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Shahed-136 в использовании России